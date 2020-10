Potsdam

Die Corona-Zahlen steigen weiter bedenklich: In Brandenburg und in Berlin, aber auch in ganz Deutschland und im europäischen Ausland. In Brandenburg sind es aktuell 8052 bestätigte Fälle. Innerhalb von 24 Stunden kamen 403 neue Fälle hinzu. (Stand: Freitag, 8.30 Uhr). Aktuell werden 204 Corona-Patienten stationär behandelt, 23 davon werden maschinell beatmet.

In Berlin wurden seit Beginn der Pandemie 31.439 Infektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) liegt in Brandenburg bei 67,5. In Berlin ist der Wert mehr als doppelt so hoch (160,2).

Über alle wichtigen Entwicklungen informiert Sie unser Newsblog :

Teltowerin kämpft um ihr Lieblingsfest: „Halloween kann man nicht absagen!“

Jedes Jahr gruseln sich bei Jacqueline Boy Kinder und Erwachsene zu Halloween. So sollte es auch in diesem Jahr sein. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt erarbeitete die Teltowerin ein Hygienekonzept. Darf sie es auch umsetzen?





Gruselhof für Kinder trotz Corona im Rechenzentrum

Der Amerikaner Matt Sweetwood ist Filmemacher und hat den Innenhof des Kreativhauses Rechenzentrum in eine gruselige Zauberwelt verwandelt. Trotz Corona lädt er heute mutige Kinder auf einen Rundgang ein. Der gebührende Abstand ist Pflicht – vor allem zu Hexen, Vampiren und Geistern.





Trauern in Corona-Zeiten - Bestatter setzen auf kreative Lösungen

Unterm Zeltdach, auf Bänken oder mit Lautsprechern : Wegen beschränkter Teilnehmerzahlen an Trauerfeiern in der Corona-Krise verlagern viele Bestatter in Brandenburg diese nach draußen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Laut Fabian Lenzen, Sprecher der Bestatterinnung Berlin-Brandenburg, hatten Trauerfeiern in den letzten Monaten zwar vermehrt auch wieder in Kapellen und Feierhallen stattfinden können. „Mit den nun wieder stark reduzierten Teilnehmerzahlen werden künftig aber auch wieder mehr Feiern im Freien stattfinden“, sagt er. Teilweise würden Bestatter oder Friedhöfe Pavillonzeltdächer anbieten, unter denen sich die Trauergäste bei Regen versammeln können.





Bundesweite Verteilung von Intensivpatienten geplant

Bei einem weiteren starken Anstieg der Intensivpatienten-Zahlen plant die Bundesregierung offenbar eine bundesweite Verteilung. „Entwickelt sich eine Lage, die eine Verlegung über die Nachbarländer beziehungsweise angrenzende Regionen hinaus erforderlich macht, findet ein sogenanntes Kleeblattprinzip Anwendung“, heißt es im Konzept des Bundesinnenministeriums, aus dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitierten.



Deutschland soll demnach in fünf Großregionen aufgeteilt werden, die sich gegenseitig bei der Übernahme von Patienten per Rettungswagen oder Hubschrauber unterstützen sollen. Zur Großregion Ost gehören demnach Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Merkels Marke

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland hat mit 19.059 Fällen binnen eines Tages einen neuen Höchstwert erreicht. Dies geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts vom Samstagmorgen hervor. Der bisherige Rekordwert vom Vortag lag bei 18.681 Fällen. Am Samstag vor einer Woche hatten die Gesundheitsämter dem RKI 14.714 Neuinfektionen gemeldet. Ende September hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gewarnt, dass es zu Weihnachten 19.200 Neuinfektionen am Tag geben könnte.



Die jetzigen Werte sind allerdings nur bedingt mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, da mittlerweile wesentlich mehr getestet wird und dadurch auch mehr Infektionen entdeckt werden.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie bundesweit 518.753 Menschen angesteckt, 10.452 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Höcke und Gauland beklagen "Corona-Diktatur"

In Cottbus haben am Freitagabend etwa 350 Menschen gegen die neuen Corona-Beschränkungen demonstriert. Gastredner waren unter anderem AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland, der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke und der sächsische Pegida-Mitgründer Siegfried Däbritz.Gauland sprach von einer „Corona-Diktatur“, in der Grundrechte außer Kraft gesetzt würden. Die Beschränkungen in der Pandemie seien unverhältnismäßig. Das sei „autoritäre Amtsanmaßung“. „Ja es gibt auch Verkehrstote, aber niemand ist auf die Idee gekommen, den Verkehr deshalb komplett zu verbieten“, sagte der AfD-Politiker an die Kundgebungsteilnehmer gerichtet, darunter AfD- und Pegida-Anhänger.„Dieses Land wird gegen die Wand gefahren“, rief Höcke von der improvisierten Bühne. Die Freiheit sei bedroht, das Land gerate mit Corona zum Überwachungsstaat. Die Redner wurden immer wieder von „Widerstand“ und „Merkel muss weg“ - Rufen unterbrochen. Viele Teilnehmer schwenkten Deutschland-Fahnen.

Parlament in Prag verlängert Notstand

Das tschechische Parlament hat den seit Anfang Oktober geltenden Corona-Notstand bis zum 20. November verlängert. Die Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Andrej Babis hatte sich für eine Verlängerung bis zum 3. Dezember stark gemacht, konnte sich damit aber nicht durchsetzen.



Das Land mit seinen knapp 10,7 Millionen Einwohnern hat einen der steilsten Anstiege der Infektionsraten in Europa zu verzeichnen. Im Rahmen des Ausnahmezustands gelten weitgehende Ausgangsbeschränkungen und eine nächtliche Ausgangssperre. Restaurants und Schulen sowie die meisten Geschäfte sind geschlossen. Die Behörden vermeldeten am Freitag 13.051 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden.

Hope @Home: Konzertreihe geht weiter

Der Geiger Daniel Hope nimmt mit dem Teil-Lockdown Anfang November seine live gestreamten Wohnzimmerkonzerte wieder auf. Vom 2. November an werde er täglich um 19 Uhr in seinem Berliner Wohnzimmer mit Gästen „gegen die dunkle Jahreszeit“ anspielen, teilte der Sender Arte am Freitag mit. Mit seiner Musik wolle er Hoffnung auf bessere Tage machen. In der Corona-Krise im Frühjahr hatte Hope mit seinen „Hope@Home“-Konzerten viele Menschen in aller Welt erreicht.

Touristen müssen Brandenburg bis 4. November verlassen

Die Landesregierung hat entschieden: Ab Montag 0 Uhr wird es in Brandenburg massive Einschnitte im öffentlichen Leben geben. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) appellierte an die Bürger zur Mitwirkung: „Sonst wird uns die Lawine überrollen.“ Die Beschlüsse im Detail.





Vier Eilanträge gegen den Lockdown

Am Berliner Verwaltungsgericht sind die ersten vier Eilanträge gegen die für kommende Woche angeordneten Schließungen von Restaurants, Kneipen und Bars eingegangen. Das teilte das Gericht am Freitag auf Anfrage mit. Weitere 19 Anträge seien angekündigt, bislang aber noch nicht eingegangen. Wann über die Eilanträge entschieden werde, sei zunächst nicht absehbar.



Der Berliner Senat hatte am Vortag die Umsetzung der Corona-Beschlüsse aus der Bund-Länder-Konferenz vom Mittwoch beschlossen. Demnach müssen von kommender Woche an Restaurants für mindestens vier Wochen schließen - nur ausliefern oder abholen bleiben erlaubt. Geschäfte, Schulen und Kitas bleiben geöffnet.

Die neuen Zahlen aus Berlin

Die Senatsverwaltung für Gesundheit meldet: 1084 Neuinfektionen an einem Tag, zwei weitere Todesfälle (insgesamt jetzt 255). Seit Beginn der Pandemie haben sich in der Hauptstadt 31.439 Männer und Frauen angesteckt, darunter sind 10.882 akut Erkrankte. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 160,2.



Der Bezirk mit dem höchsten Inzidenzwert ist Friedrichshain-Kreuzberg (263,4), am niedrigsten ist der Wert in Treptow-Köpenick (76,4).





Das sagt der Innenminister

Michael Stübgen (CDU) stellt klar: "Unsere Polizei wird nicht einfach Wohnungstüren eintreten oder Trauerfeiern auflösen." Bei Verstößen würden die Beamten zunächst aufklären und nicht sofort mit der Bußgeld-Keule kommen. "Nicht jeder kann all diese Regeln sofort wissen", so der Minister. Wer sich aber fortgesetzt weigere, den Aufforderungen der Polizei zu folgen, werde dann auch zur Kasse gebeten.

Polen bittet Brandenburg um Hilfe

Gesundheitsministerium Ursula Nonnemacher (Grüne) hat ihren Chef in Sachen Kontaktbeschränkungen dezent widersprochen: Mindestens 75 Prozent seien nötig, "um eine Bremswirkung zu erreichen." Laut Nonnemacher hat die polnische Botschaft um Hilfe ersucht. Dort ist die Corona-Lage noch dramatischer als in Deutschland. Die Kliniken in Neuruppin Forst und Cottbus hätten sich bereit erklärt, jeweils zwei beatmungspflichtige Patienten aufzunehmen.

Von Thorsten Keller, Stephanie Philipp und Klara Niederbacher