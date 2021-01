Seit Montag vergibt die kostenlose Hotline 116 117 in Brandenburg Impftermine. Am heutigen Dienstag nehmen dann die beiden Impfzentren in Potsdam und Cottbus die Arbeit auf. Das RKI meldet derweil 944 Todesfälle in ganz Deutschland. Alle wichtigen Neuigkeiten lesen Sie in unserem Newsblog.