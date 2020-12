Brandenburg meldete am Freitag 796 Neuinfektionen in 24 Stunden. Ein weiterer Kreis im Süden des Landes führt ab Samstag strengere Corona-Regeln ein. Unterdessen meldet das Robert Koch-Institut (RKI) die zweithöchste Todeszahl seit Pandemie-Beginn. Alle wichtigen Neuigkeiten lesen Sie hier in unserem Newsblog.