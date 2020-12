Von Samstag auf Sonntag wurden 472 neue Corona-Fälle in Brandenburg registriert – die Zahl der Todesfälle stieg um zwei an. Das Robert Koch-Institut meldete am frühen Sonntagmorgen 17.767 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden und 225 weitere Todesfälle. Alle wichtigen Neuigkeiten lesen Sie hier in unserem Newsblog.