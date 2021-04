Impfkampagne nimmt Fahrt auf

Nach dem Einstieg der Hausärzte hat sich die Zahl der Corona-Impfungen in Deutschland sprunghaft erhöht. So wurden am Mittwoch rund 656.000 Dosen verabreicht - 290.000 mehr als am Vortag. Am Mittwoch waren in den meisten Bundesländern die Impfungen in den 35.000 teilnehmenden Hausarztpraxen. Bisher waren an keinem Tag mehr als 367.000 Impfungen in Deutschland verabreicht worden. In der Regel waren es deutlich weniger.



Auch in Brandenburg wurden am Mittwoch so viele Impfungen verabreicht wie noch nie an einem einzelnen Tag, nämlich 18.659. In Berlin wurden bis Mittwochabend mehr als 9000 Patienten in den Hausarztpraxen geimpft, sagte der Vorstandsvorsitzende der KV Berlin, Burkhard Ruppert.