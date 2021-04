Potsdam

Neben den Friseuren dürfen auch andere körpernahe Dienstleistungsbetriebe in Brandenburg öffnen – unter strikten Hygienauflagen. Das hat das Brandenburger Kabinett in der Corona-Eindämmungsverordnung festgelegt, die bis zum 18. April gilt. Mit der neuen bundesweit einheitlichen Notbremse drohen nun – abhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz – wieder Schließungen.

Neu: Bundesweit einheitliche Notbremse bei hoher Inzidenz

Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100, greift demnächst eine bundesweit einheitliche Notbremse. Das Bundeskabinett hat diese am 13. April beschlossen. Stimmen Bundestag und Bundesrat zu – und das soll schnell geschehen – tritt die Notbremse vermutlich ab der Woche vom 19. April in Kraft.

Anbieter körpernaher Dienstleistungen, darunter Kosmetik-, Sonnen-, Nagel- und Tattoostudios sowie Massage- und Fußpflegepraxen, müssen ihre Geschäfte mit Inkrafttreten der Notbremse dann wieder schließen. Eine Ausnahme macht der Bundeskabinettsbeschluss nur für Friseure und für medizinisch notwendige Behandlungen.

Diese schärferen Maßnahme gilt, bis die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 unterschreitet. Dann treten die Extra-Auflagen am übernächsten Tag wieder außer Kraft.

Das gilt derzeit in Brandenburg

Betriebe im Bereich der Körperpflege können in Brandenburg seit dem 8. März wieder ihre Kundschaft empfangen. Das betrifft Kosmetik-, Sonnen- und Nagelstudios, Massage- und Fußpflegepraxen sowie Tattoo-Studios. Sie müssen sich allerdings an folgende Regeln halten:

1. Das Abstandsgebot muss außerhalb der Dienstleistungserbringung zwischen allen Personen eingehalten werden

2. Zutritt und Aufenthalt müssen gesteuert und beschränkt werden

3. Kunden und Personal müssen eine medizinische Maske tragen

4. Die Personendaten aller Kunden müssen erfasst werden

5. Ein regelmäßiger Austausch der Raumluft durch Frischluft muss gewährleistet werden

Corona-Test erforderlich

Weiter gilt, dass Kunden für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, bei denen keine Maske getragen werden kann, einen tagesaktuellen negativen Schnell- oder Selbsttest vorlegen müssen – zum Beispiel bei Gesichtsbehandlungen oder Bartpflege.

Die Pflicht zur Vorlage eines tagesaktuellen Testergebnisses gilt nicht bei der Erbringung medizinischer, therapeutischer oder pflegerischer körpernaher Leistungen.

Sexuelle Dienstleistungen weiter verboten

Geschlossen bleiben laut Brandenburger Eindämmungsverordnung Schwimmbäder, Saunen, Dampfbäder, Thermen, Wellnesszentren, Bordelle, Swingerclubs und ähnliche Angebote. Auch erotische Massagen sind weiterhin nicht erlaubt.

