Jetzt könnte der Martinimarkt in Neuruppin wegen der Corona-Pandemie doch noch in Gefahr sein. Eigentlich sollte der sehr beliebte Rummel am 30. Oktober in seine 365. Saison starten. Doch am Dienstag hat die Landesregierung angekündigt, dass Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern bis Ende Oktober auf jeden Fall verboten bleiben.

Der Martinimarkt fällt auf jeden Fall in diese Kategorie. Dafür kamen in den vergangenen Jahren jeweils etwa 200.000 Rummelbegeisterte nach Neuruppin, verteilt auf zehn Tage. Was heißt das Verbot also für 2020?

Axel Leben, der Chef der Neuruppiner Wirtschaftsförderfirma Inkom, kann das noch nicht sagen. Die Inkom organisiert den größten Rummel zwischen Ostsee und der Bundeshauptstadt seit Jahren. Das verlängerte Verbot stürzt Organisatoren und Schausteller in neue Unsicherheit.

Verbot des Landes gilt bis 31. Oktober

„Die ersten beiden Rummeltage können nach diesen Vorschriften auf keinen Fall stattfinden “, sagt Axel Leben. Der 30. und 31. Oktober fallen in die Zeit des Verbotes.

Die Inkom hat noch nicht entschieden, wie sie damit umgeht. „Wir könnten zum Beispiel eine Ausnahmegenehmigung für diese beiden Tage beantragen“, sagt Axel Leben. Oder die beiden Tage aus dem Oktober könnten im November hinten dran gehängt werden. Statt bis 8. November könnte die Neuruppiner Kirmes dann bis 10. November dauern. Oder die beiden Tage werden gestrichen.

Axel Leben leitet die Inkom, die den Jahrmarkt im Auftrag der Stadt Neuruppin organisiert. Quelle: Reyk Grunow

Eine gewisse Unsicherheit bleibt in jedem Fall, selbst wenn alle Ämter grünes Licht für den Martinimarkt geben. „Wir müssen abwarten, welche Auflage wir bekommen“, sagt Leben. „Und wir müssen sehen, ob wir diese Auflagen überhaupt umsetzen können.“

Welche Auflagen sind auf einem Rummel zumutbar?

Rummel soll Spaß machen. Wer will da schon Mundschutz tragen und 1,5 Meter Abstand zu anderen halten? Dass die Schausteller an ihren Fahrgeschäften Listen auslegen, in die sich jeder Besucher eintragen muss, ist völlig abwegig.

„Es ist immer noch eine Option, dass der Martinimarkt ausfallen könnte“, sagt der Chef der Inkom. Er hoffe aber, dass es so weit nicht kommt.

Der Neuruppiner Martinimarkt ist eine der ältesten Veranstaltungen in der Region. Einen Markt zu Martini Anfang November gab es schon kurz nach dem Mittelalter. Traditionell wurden dann die Mägde und Knechte ausbezahlt und haben sich vergnügt.

