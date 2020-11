Corona in Oberhavel: neue Fälle in Kita und Seniorenheim

Oberhavel

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem SARS CoV2-Virus steigt auch im Landkreis Oberhavel weiter an. Wie die Kreisverwaltung am Sonntagnachmittag mitteilte, wurde nun auch ein weiterer Fall in einer Kindertagesstätte und einem Seniorenpflegeheim bekannt. Eine der Neuinfektionen betrifft eine Erzieherin der Bötzower Kita „ Traumzauberbaum“. Infolge der Positivmeldung an das Gesundheitsamt wurden die direkten Kontaktpersonen kontaktiert. Für 17 Kitakinder und 2 pädagogische Kräfte wurde eine häusliche Isolation angeordnet. Sie werden zum Wochenbeginn auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet.

Ein weiterer Infektionsfall wurde dem Gesundheitsamt aus einem Hohen Neuendorfer Seniorenpflegeheim gemeldet. Betroffen ist eine Mitarbeitende, die jedoch keinen Kontakt mit Bewohnerinnen und Bewohnern hatte. Die Kontaktpersonen werden aktuell ermittelt.

29 Neuinfektionen seit Freitag

Mit Stand vom Sonntag (1. November, 12 Uhr), gibt es derzeit 199 bestätigte COVID19- Infektionen im Landkreis Oberhavel. Seit Freitag (30. Oktober) sind 29 Neuinfektionen registriert worden. Derzeit befinden sich 193 Personen in häuslicher Quarantäne, sechs Personen müssen stationär behandelt werden. Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (9), Fürstenberg/ Havel (2), Glienicke/Nordbahn (8), Gransee und Gemeinden (4), Hennigsdorf (29), Hohen Neuendorf (37), Kremmen (1), Leegebruch (4), Löwenberger Land (12), Mühlenbecker Land (18), Oberkrämer (12), Oranienburg (40), Velten (5) und Zehdenick (18).

Bisher sind im Landkreis insgesamt 722 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 513 Personen sind bereits genesen, das sind 71 Prozent aller Fälle. Insgesamt 7.551 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet.

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder (24), Fürstenberg/ Havel (4), Glienicke/Nordbahn (41), Amt Gransee und Gemeinden (15), Hennigsdorf (193), Hohen Neuendorf (106), Kremmen (14), Leegebruch (14), Liebenwalde (7), Löwenberger Land (25), Mühlenbecker Land (46), Oberkrämer (38), Oranienburg (138), Velten (28) und Zehdenick (29). Zehn Personen sind an oder infolge einer Infektion verstorben.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Sonntag, 01.11.2020 bei 65,8 Als Quelle gibt die Kreisverwaltung das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Brandenburg mit Stand von Sonntag (1. November, 11 Uhr) an.

Von MAZonline