Potsdam

Der Reisezirkus, an dem viele Klinik-Patienten in den vergangenen drei Monaten unfreiwillig teilnehmen mussten, ist für die Betroffenen und ihre Angehörigen zwar ärgerlich. Doch er zeigt deutlich: Hätte die Politik sich in den vergangenen Jahren den Empfehlungen vieler Berater angeschlossen und kleine Häuser dicht gemacht, wären wir in der Epidemie-Krise aufgeschmissen gewesen.

Ein Netz kleinerer Häuser half den Potsdamern

Der infektionsbedingte Ausfall des zweitgrößten Krankenhauses Brandenburgs in Potsdam konnte nur aufgefangen werden, weil ein Netz kleinerer Kliniken die Patienten aufgenommen hat – kommunale, konfessionelle, Fachkliniken und Kleinstadthospitale gleichermaßen. Der Fall Ernst von Bergmann allein ist ein starkes Argument für eine dezentrale Kliniklandschaft. In Brandenburg und deutschlandweit wird die Debatte um die Zukunft von kleinen, betriebswirtschaftlich nicht rentablen Kliniken eine ganz andere Richtung erhalten.

An dieser Stelle sei an eine viel beachtete Studie der Bertelsmann-Stiftung vom Juli 2019 erinnert. Ihr Titel: „Eine bessere Versorgung ist nur mit halb so vielen Kliniken möglich“. Einer fernen Vergangenheit scheint dieser fehlgeleitete Reformismus anzugehören. Und doch ist die Studie kein Jahr alt. Dem brutalsten Realitätscheck der Nachkriegszeit hat sie nicht standgehalten.

Von Ulrich Wangemann