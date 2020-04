Corona-Virus belastet Arbeitsmarkt in Brandenburg: Zehn Prozent mehr Menschen ohne Job

Potsdam

Der Arbeitsmarkt in Brandenburg leidet in der Corona-Krise und stoppt den Aufschwung der vergangenen Jahre. Die Zahl der Arbeitslosen stieg landesweit auf 83 140, das sind etwa zehn Prozent mehr als im März dieses Jahres, wie die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. In Zahlen sind das 7570 Arbeitslose mehr als im März sowie 6430 mehr als im April des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 6,2 Prozent, das sind 0,5 Punkte über dem Vormonat.

Dramatisch ist die Lage in Berlin: Dort stieg die Zahl der Arbeitslosen im April auf 182 618 gestiegen. Das waren 18,4 Prozent mehr als im März und sogar 22,7 Prozent mehr als im April des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote legte in Berlin damit im Vergleich zum März um 1,4 Punkte auf 9,3 Prozent zu. Nahezu jeder zehnte Berliner war damit arbeitslos gemeldet.

Anzeige

Becking : Die Region ist von der Krise hart getroffen

„Die Region ist von der Corona-Krise hart getroffen“, sagte der Chef der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Bernd Becking. „ Arbeitslosenzahlen und Kurzarbeit sind starkgestiegen - in Berlin deutlich stärker als in Brandenburg.“ Das Instrument der Kurzarbeit, bei dem der Staat einen Großteil der Löhne fortzahlt und die Beschäftigten Stunden reduzieren, habe noch Schlimmeres verhindert.

Weitere MAZ+ Artikel

In Brandenburg waren 138 799 Menschen in Kurzarbeit. In Berlin waren es Ende April 252 435 Menschen.

Von Igor Göldner