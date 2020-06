Potsdam

Es wird der Tag kommen, da haben die heutigen Abiturienten längst eigene Kinder groß gezogen. Dann treffen sie sich wieder – vielleicht in einer fernen Zukunft im Jahr 2050, bei Bier, Wein und gutem Essen, zur 30-Jahres-Feier ihres Abiturs. Aus den Schulfreunden von damals sind dann Trauzeugen geworden oder auch nur alte Bekannte aus einer vergangenen Zeit.

Das Thema am Tisch in dieser Runde jedenfalls kann schon jetzt jeder erraten. Wisst ihr noch, das Jahr mit den Masken? Wisst ihr noch, als keiner wusste, wie schlimm die Seuche wirklich wüten wird? Es wird in dieser fernen Zukunft eine Zeit sein, in der das Wort Corona – hoffentlich – nur noch Erinnerungen auslöst und schon viele Jahre nicht mehr so gegenwärtig ist, wie in diesen Wochen und Monaten – den Wochen und Monaten des Abiturjahrgangs 2020.

Anzeige

Marathonprüfungen und Weltuntergangsstimmung

Denn genau diese Zeit, dieser Sommer nach den letzten Schulprüfungen des Lebens: Das sind Wochen, die man nicht vergisst. Wochen großer Freiheit, deren absurde Anekdoten von wilden Beziehungsdramen und durchfeierten Sommernächten für immer im Kopf bleiben. Das wird trotz der Beschränkungen auch bei den Abiturienten dieses Jahrgangs nicht anders sein. Und das ist eine gute Nachricht.

Weitere MAZ+ Artikel

Denn dieser Abiturjahrgang ist besonders – und er wird es bleiben. Nie zuvor gab es einen Jahrgang, der weder Abistreich noch Mottowoche unbeschwert feiern konnte. Der sich isoliert alleine zu Hause und nicht in Lerngruppen auf die Klausuren vorbereiten musste. Und der bei all dem Stress vor diesen sechsstündigen Marathonprüfungen auch noch mit einer allgemeinen Weltuntergangsstimmung zurecht kommen musste.

Schlimmstes Szenario ist ausgeblieben

Denn genau das war es ja. Als die Bildungsminister der Länder Ende März die Entscheidung trafen, dass die Prüfungen geschrieben werden sollten, war nicht abzusehen, wie viele Todesfälle es geben würde. Das belastet auch Schülerinnen und Schüler. Nicht auszudenken, wie man sich auf Prüfungen hätte konzentrieren sollen, wenn ein Großteil der Schülerschaft gleichzeitig persönliche Schicksalsschläge in der eigenen Familie oder im direkten Umfeld hätte verarbeiten müssen. Doch das schlimmste Szenario ist glücklicherweise ausgeblieben – das sollte nicht vergessen werden.

Lesen Sie auch: Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst: „Schließung von Schulen und Kitas ist eine unglaublich schwierige Entscheidung“

Sogar das Abitur als reiner Abschluss ist unbeschadet geblieben. Es ist in diesem Jahr nicht weniger wert, keine Prüfung und damit auch keine anschließende Uni-Bewerbung musste um Monate nach hinten verschoben werden. Wer in diesem Jahr sein Abitur geschrieben hat, ist in seinen Chancen, Karriere zu machen, nicht benachteiligt worden.

Viele Reise-Pläne liegen weiter auf Eis

Doch welcher Trost ist das schon, wenn der geplante Europa-Trip mit den Freunden ausfallen muss, auf den man sich schon so lange gefreut hatte? Wer weiß schon, ob die Rucksack-Tour durch Neuseeland und Australien wirklich noch klappen wird – und wie soll man so etwas zur Zeit auch planen? Dass viele Abiturienten dieses Jahres womöglich auf solche Reisen verzichten müssen, wird sie nerven. Zu ändern ist es kaum. Bleibt zu hoffen, dass sich die künftigen Studierenden und Auszubildenden diese Zeit zurückholen, auch mal ein Semester Pause machen und sich den Freiraum für diese Reisen später schaffen – wenn die Corona-Einschränkungen überwunden und alle Grenzen wieder offen sind.

Lesen Sie auch: Potsdamer macht landesweit als erster Gehörloser Abitur am Gymnasium

Als die letzten regulären Schultage abgesagt wurden und sich die Abiturienten zu Hause vorbereiten musste, war von Schülerseite häufig Bedauern zu hören. Einige befürchteten einen Corona-Geisterjahrgang ohne richtigen Abschied, ohne richtige Feiern und lange erprobte Rituale – an den sich schon bald niemand mehr erinnern würde. Viel wahrscheinlicher aber ist das genaue Gegenteil der Fall. Diesen Jahrgang wird keiner so schnell vergessen. Die Schüler, die lange, prägende Jahre ihrer Jugend hinter sich lassen. Die sich an diese Zeit, an verrückte und an eindrucksvolle Lehrer und Lehrerinnen erinnern werden – auch ohne jemals das Auto der Rektorin beim Abistreich mit Toilettenpapier eingewickelt zu haben.

2020 – ein Jahrgang, der in Erinnerung bleibt

Und im Gegensatz zu den vorherigen und folgenden Jahrgängen werden sich an dieses Abitur noch viel mehr Menschen erinnern, als nur die Schüler, die es geschrieben haben. Die Lehrkräfte, die in dieser Zeit genauso unter enormem Druck standen. Politiker, die in einer ungewissen Lage Entscheidungen treffen mussten. Und Arbeitgeber, wenn sie das erste Mal eine Bewerbung eines Abiturienten aus dem Jahr 2020 auf dem Tisch haben. Selbst die eigenen Kinder der heutigen Abiturienten dürfte es in einer fernen Zukunft noch interessieren, wie das damals war, mit dem Abitur mit Abstand und Maske.

Von Ansgar Nehls