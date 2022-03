Potsdam

Proteste gegen die Corona-Maßnahmen sowie die Bundestagswahl haben in Brandenburg im vergangenen Jahr zu einem massiven Anstieg politischer Delikte geführt. Insgesamt wurden 3661 politisch motivierte Straftaten im Land gezählt, 63 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Die Fallzahlen liegen laut Innenministerium damit auf dem höchsten Stand überhaupt seit Einführung der Statistik im Jahr 2001. Die meisten politischen Straftaten bisher waren im Jahr Superwahljahr 2019 gezählt worden, als im Zusammenhang mit Europawahl, Kommunal- und Landtagswahlen zahlreiche Wahlplakate zerstört oder beschmiert worden waren. Damals wurden insgesamt 2978 Straftaten aktenkundig.

„Politisch motivierte Kriminalität in Brandenburg hat im vergangenen Jahr einen traurigen Rekord erreicht“, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Montag. Wer seinen Hass gegenüber politisch Andersdenkenden durch Sachbeschädigung, Beleidigung oder gar Gewalt ausdrücke, trete die Demokratie mit Füßen. „Das darf der Rechtsstaat nicht dulden“, betonte der Minister.

75 Prozent mehr Gewaltdelikte

Die Hauptursachen für den Rekordanstieg seien Straftaten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und mit der Bundestagswahl, erklärte Polizeipräsident Oliver Stepien. Besonders besorgniserregend sei der massive Anstieg von Gewaltdelikten um mehr als 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

In klassischen Kategorien gesprochen geht die größte Bedrohung weiter vom Rechtsextremismus aus. 1813 der 3661 Fälle sind dem rechten Spektrum zuzuordnen, 386 Fälle dem linken. Auch bei den Gewaltdelikten zeigt sich dieses Übergewicht. 108 gewaltsame Übergriffe hatten laut Statistik einen rechten Hintergrund, 18 waren politisch links motiviert.

Straftaten als Reaktion auf Corona-Maßnahmen

Besonders stark nahmen Delikte zu, die politisch weder links noch recht einzuordnen sind und auch keinen religiösen oder terroristischen Hintergrund haben. 1429 Fälle wurden registriert, die keinem klassischen Lager zugeordnet werden können – ein Plus von fast 400 Prozent.

Eindeutig im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen laut Statistik 818 Straftaten. Im ersten Corona-Jahr 2020 waren es nur 120 Fälle. 361 Fälle hängen mit gefälschten Impf- oder Testnachweisen zusammen. Verstöße gegen das Versammlungsgesetz waren mit 242 Fällen die zweitgrößte Deliktsgruppe.

Beleidigung, Nötigung, Bedrohungen gegen Mandatsträger

Deutlich häufiger wurden im vergangenen Jahr auch Amts- und Mandatsträger geschmäht, beleidigt, bedroht oder körperlich angegriffen. 303 Fälle wurden 2021 aktenkundig, im Jahr 2020 waren es noch 136 Fälle gewesen. Die häufigsten Taten waren Beleidigungen, Nötigungen, Bedrohungen oder Sachbeschädigungen.

Innenminister Stügben verwies auf eine vom Land in Auftrag gegebene Studie, die untersuchen soll, welchen Bedrohungen Amts- und Mandatsträger heutzutage ausgesetzt sind. Die Studie werde in Kürze vorliegen, so Stübgen.

Die Zahl antisemitischer Straftaten blieb weitgehend stabil. 150 Fälle wurden vergangenes Jahr registriert, 2020 waren es 147.

Fast jede zweite politische Straftat blieb unaufgeklärt. Die Aufklärung von politischen Delikten fällt in der Regel schwer, wenn es etwa um die Beschädigung von Wahlplakaten geht. Wenn man diese Fälle herausrechnet, beträgt die Aufklärungsquote 59,3 Prozent.

Von Torsten Gellner