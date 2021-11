Hannover

Auch Geimpfte können mit Corona infizieren. Fieber, Husten, Schnupfen, Geschmacksverlust: Wer Symptome einer Atemwegserkrankung jeglicher Art verspürt, sollte den Empfehlungen des Robert-Koch Instituts (RKI) zufolge zu Hause bleiben. Auch ein Antigen-Schnelltest kann bereits in Eigenregie durchgeführt werden, reicht aber zur Abklärung nicht aus, weil Ergebnisse sowohl falsch-positiv als auch falsch-negativ ausfallen können. Eindeutige Ergebnisse zur medizinischen Diagnose liefert nur der PCR-Test.

Geimpfte sollte ihre Symptome deshalb einem Arzt oder einer Ärztin per Telefon schildern, nach einem PCR-Test fragen und den Anweisungen folgen. Man kann sich dafür telefonisch an die eigene Hausarztpraxis wenden, aber auch an Fieberambulanzen. Auch unter der Nummer 116 117 gibt es Hilfe. Das ist die bundesweite Rufnummer des Kassenärztlichen Notdienstes.

Im Notfall sofort die 112 wählen

Ist das Ergebnis des PCR-Tests positiv, kann man bei einem milden Verlauf die Infektion zu Hause auskurieren, sollte sich aber von anderen Haushaltsmitgliedern isolieren. Verbessert sich der gesundheitliche Zustand während der ersten Woche der Covid-19-Erkrankung nicht oder verschlechtert sich sogar, sollte man sich unbedingt an Hausärztin oder Hausarzt wenden. Im Notfall, beispielsweise bei akuter Atemnot, sollte man sofort die 112 wählen oder eine Rettungsstelle kontaktieren.

Von Saskia Heinze/RND