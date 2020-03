„Es ist schlimm für sie, wenn der Besuch ausbleibt“

Potsdam

Es mangelt an Schutzausrüstungen in Brandenburgs Pflegeheimen. Wenn sich nicht bald eine Lösung findet, werden Pflegekräfte zu Hause bleiben, warnen die Vorsitzenden der Liga der freien Wohlfahrtspflege, Ulrike Kostka ( Caritas Bistum Berlin) und Bernd Mones ( Caritas Bistum Görlitz), im Gespräch mit der MAZ.

Elf Menschen sind in einem Würzburger Pflegeheim an einer Corona-Infektion gestorben. Könnte ein derartiger Falla auch in Brandenburg auftreten?

Ulrike Kostka: Wir tun alles, um so etwas zu verhindern. Umso wichtiger ist es, dass unsere Mitarbeiter endlich ausreichend Schutzmaterial erhalten – Atemschutzmasken, Handschuhe, Schutzanzüge und Desinfektionsmittel. Wir müssen verhindern, dass sich die alten Menschen anstecken und ins Krankenhaus müssen.

50.000 Atemschutzmasken wurden am vergangenen Wochenende geliefert. Bekommen die Pflegeheime davon nichts ab?

Bernd Mones: Es gibt leider eine Priorisierung, die das Gesundheitsministerium vorgenommen hat. Schutzmaterial geht zunächst an die Krankenhäuser und Arztpraxen. Das Land muss jetzt einen Verteilerschlüssel aufstellen, wie die Schutzausrüstung gerecht verteilt wird. Das darf nicht jeder Landkreis nach einem Gutdünken anders regeln. Unsere Mitarbeiter und unsere Bewohner sind auch schutzbedürftig. Wir befürchten, dass manche Mitarbeiter stark verunsichert werden, wenn sie nicht ausreichend geschützt sind.

Haben die Pflegeheime schon Personalengpässe?

Kostka: Die Krankenstände und Ausfallzahlen sind etwas angestiegen, wegen der Grippesaison, der geschlossenen Kitas, aber auch wegen der Besorgnis mancher der Mitarbeiter. Einige Angehörige haben den Pflegedienst auch abbestellt, aus Sorge, dass sie sich das Virus ins Haus holen. Wir müssen mit dieser Situation pragmatisch umgehen. Manches kann von den Pflegekräften nicht mehr geleistet werden.

Zum Beispiel?

Ulrike Kostka. Quelle: privat

Kostka: Da geht es zum Beispiel um das Anziehen von Kompressionsstrümpfen. Das kann auch jemand von den Angehörigen übernehmen. Die Grund- und Behandlungspflege muss natürlich weiterhin gewährleistet bleiben. Was uns Sorge bereitet sind die alleinlebenden Menschen. Deswegen unser dringender Appell an die Nachbarn, darauf zu achten, dass niemand vergessen wird.

Mones: Wir bitten die Angehörigen, unsere Dienste zu unterstützen, wo es geht. Noch sind die Personalausfälle auf niedrigem Niveau, aber die Situation wird sich verschärfen. Problematisch wird es, wenn die ersten Fälle von Coronainfektionen in Heimen auftreten und Bewohner isoliert werden müssen. Dann brauchen wir Schutzmaterial umso dringender.

Wie funktioniert die Kita-Notbetreuung?

Mones: Die Mitglieder der Liga stellen 32.000 Kita-Plätze in Brandenburg. Die Notbetreuung funktioniert nach allem, was wir hören, gut. Die Erzieherinnen haben das aus dem Stand heraus aufgebaut. Auch die Eltern begegnen uns mit großem Verständnis. Leider müssen in Brandenburg beide Elternteile zu systemrelevanten Berufsgruppen gehören, um Anspruch auf einen Not-Kita-Platz zu bekommen. Das wird in der Pflege zu einem erheblichen Problem. Das muss sich ändern. Berlin ist da schon weiter.

Wie stark ist die Notbetreuung ausgelastet? Gäbe es überhaupt noch Kapazitäten?

Kostka: Ja, die Kapazitäten gäbe es. Wir brauchen an der Stelle weniger Bürokratie und flexiblere Lösungen. Wenn der Mann in der Industrie arbeitetet und mehr verdient als seine Frau in der Pflege – wer wird wohl am ehesten zuhause bleiben und auf die Kinder aufpassen?

Wie ist die Stimmung unter den Bewohnern? Wie gehen sie mit der Krise um?

Kostka: Ich bin sehr beeindruckt, wie sehr Bewohner und Mitarbeiter in unseren Einrichtungen versuchen, den Alltag weiter zu gestalten. Man merkt, dass unsere älteren Bewohner schon Krisenzeiten erlebt haben. Sie reagieren sehr gefasst. Das hilft, um die Lage zu beruhigen.

Was macht das mit den Menschen, wenn sie keinen Besuch bekommen?

Bernd Mones Quelle: privat

Mones: Es gibt ein paar dramatischere Fälle von älteren, dementen Bewohnern, die mental und physisch auf die Besuche angewiesen sind. Es ist schlimm für sie, wenn der Besuch ausbleibt. Aber insgesamt läuft das recht diszipliniert und mit viel Verständnis.

Kostka: Zum Teil sind es eher die Bewohner, die keinen Besuch in dieser Situation wollen – aus Schutz für sich selbst und ihre Angehörigen.

Wie hoch ist das Risiko, dass ausländische Pflegekräfte Deutschland aus Furcht vor dem Virus verlassen und wir in wenigen Wochen einen Pflegenotstand erleben?

Mones: Die Personalknappheit ist ja in vielen Einrichtungen längst Tagesordnung. Durch die Schließung der polnischen Grenzen befürchten wir jetzt eine sich weiter verschärfende Lage in den meisten Einrichtungen. Aber die zurzeit dringlichste Frage ist die fehlende Schutzkleidung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es fehlt an Nachschub für Mundschutz, Kittel und Handschuhe! Gibt es hier nicht bald eine zentrale Lösung zur Beschaffung und Verteilung, dann werden Pflegerinnen und Pfleger aus bloßer Angst vor Ansteckung zuhause bleiben.

Von Torsten Gellner