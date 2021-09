Potsdam

Das Infektionsgeschehen an den insgesamt 923 Schulen Brandenburgs hat in dieser Woche noch einmal zugelegt. Inzwischen wurde bei inzwischen 385 Schülerinnen und Schüler durch einen PCR-Test das Coronavirus festgestellt. Das teilt das Bildungsministerium Brandenburg mit. Allein in dieser Woche habe es 48 neue Infektionen gegeben. In der vorigen Woche lag die Zahl der Neuinfektionen noch bei 42 .

Die offenbar auch in Brandenburg an Fahrt aufnehmende vierte Welle hat zu einer weiteren Schulschließung geführt. Insgesamt sind seit Donnerstag drei Schulen in Brandenburg wegen Corona geschlossen und mit 3398 Schülerinnen und Schüler sind gut 300 Kinder und Jugendliche mehr in Quarantäne als die Woche zuvor.

Auch bei Lehrkräften mehr Neuinfektionen

Auch bei den Lehrern nimmt die Zahl der Infektionen zu. Diese Woche haben sich sieben Lehrerinnen und Lehrer nachweislich mit dem Virus infiziert. Derzeit sind laut den Ergebnissen der PCR-Tests 34 Lehrerinnen und Lehrer Brandenburgs mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert und 124 Lehrkräfte in Quarantäne.

„Wir wollen die Schulen offen halten“, bestätigte die Sprecherin des Bildungsministeriums Ulrike Grönefeld die am Schuljahresbeginn Anfang August verkündigte Politik des Ministeriums. Bisher seien keine Änderungen an den damals formulierten Leitsätzen vorgesehen. Zum Beispiel gilt für Grundschüler keine Maskenpflicht. Diese besteht aber an weiterführenden Schulen.

Grönefeld verweist darauf, dass gerade jüngere Schüler bis auf wenige Ausnahmen nicht ernsthaft am Coronavirus erkranken, wenn sie denn überhaupt Symptome zeigten. Außerdem sei die Situation an den Schulen durch die hohe Impfquote bei den Lehrkräften eine ganz andere als im vergangenen Jahr. Einer Stichprobe zufolge seien 70 bis 95 Prozent aller brandenburgischen Lehrerinnen und Lehrer gegen Corona geimpft. Genaue Daten gibt es nicht. Ob ihre Lehrkräfte geimpft sind, dürfen die Schulämter bisher nicht prüfen.

Von Rüdiger Braun