Coronavirus: 75 Prozent aller Betriebe melden Umsatzeinbrüche

Potsdam

Die Hotel- und Gaststättenbranche in Brandenburg leidet unter den Folgen des Coronavirus. „Es gibt auch Stornierungen in Brandenburg“, sagte Hauptgeschäftsführer Olaf Lücke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. „Fakt ist, dass wir die Branche sind, die am stärksten betroffen ist und wo es vor allem die Hotellerie trifft.

„Nicht nur die Absage von Großveranstaltungen führt zu massenhaften Stornierungen sowie ausbleibenden Neubuchungen in Städten“, sagte Olaf Schöpe, Präsident des Brandenburger Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga). „Mittlerweile bedroht die Corona-Krise das Gastgewerbe flächendeckend.“

Umsatzrückgang um 26 Prozent

Laut einer Blitzumfrage des Verbandes unter den Brandenburger Mitgliedsunternehmen verzeichnen 74 Prozent der Betriebe Umsatzeinbußen infolge der Corona-Krise. Durchschnittlich seien die Umsätze um 26 Prozent eingebrochen. Fast 90 Prozent der Betriebe berichten von Einbrüchen bei den Neubuchungen.

„Leere Betten bedeuten immer auch leerere Restaurants, was extrem schnell zu dau-erhaften Folgeschäden für den Tourismus führen kann“, sagte Schöpe. „Was viele nicht wissen ist, dass es sich bei über 90 Prozent der Betriebe um klein- und mittelständische Betriebe handelt, die fast über keine Liquidität verfügen.“ Das Gasthaussterben könne durch die Krise beschleunigt werden, sagte er.

Der Verband bekräftigte seine Forderung nach einem reduzierten Mehrwertsteuersatz für Speisen. „Die Maßnahme ist von der Bundesregierung sofort umsetzbar, es müssen keine neuen Programme geschaffen werden und die Betriebe müssen dafür keine Anträge ausfüllen“, so Schöpe.

Von Torsten Gellner