Coronavirus: Brandenburg bereitet Krisenstab vor

Potsdam/Krausnick

Einer der Coronavirus-Infizierten aus Nordrhein-Westfalen war vergangene Woche mit seiner Familie für mehrere Tage im Erlebnisbad Tropical Islands. Der infizierte Mann war nach Angaben von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) vom 20. bis zum 23. Februar in dem Freizeit-Resort. Er sei mit leichten Erkältungssymptomen wieder abgereist. In Nordrhein-Westfalen wurde er dann positiv auf das Covid-19-Virus getestet. Er habe zuvor im engen Kontakt mit dem infizierten Ehepaar aus dem Landkreis Heinsberg gestanden.

Ein erhöhtes Ansteckungsrisiko für Badegäste habe nicht bestanden, teilte der Landkreis am Abend mit. „Augenblicklich tendiert die Ansteckungsgefahr gegen Null“, hieß es. Das Land bereitet derzeit die Einsetzung eines Krisenstabs vor.

Der Mann soll keine sehr engen Kontakte mit anderen Badegästen gehabt haben. Er ist ansprechbar, konnte den Behörden in Brandenburg ausführlich Rede und Antwort stehen. Man habe von dem Patienten sehr genau erfahren, mit wem er in Kontakt war, sagte Nonnemacher.

100 Mitarbeiter sollen zum Test

Engeren Kontakt habe es nur zu Mitarbeitern gegeben, zum Beispiel bei der Essensausgabe. Eine Isolation der Mitarbeiter sei nicht nötig. Sie gelten nach einer Definition des Robert-Koch-Instituts als Kontaktpersonen zweiten Grades. Die rund 100 Mitarbeiter, die während des Aufenthalts des Mannes im Dienst waren, sollen sich am Freitag einem Test unterziehen. Der Test ist freiwillig.

„Es ist weiter so, dass wir keinen Erkrankungsfall haben in Brandenburg“, sagte Nonnemacher. „Wir sind 36 Verdachtsfällen nachgegangen, alle 36 Fälle waren negativ.“ Sie warnte vor Panikmache und Hysterie. „Wir haben es hier nicht mit Ebola zu tun, wo man mit Schutzanzügen in einem Hochsicherheitstrakt Menschen isolieren muss“, sagte sie. Die Infizierten litten unter Atemwegserkrankungen, im schlimmsten Fall unter einer Lungenentzündung. Auf eine Epidemie sei das Land vorbereitet. „Man kann jedes normale Krankenhauszimmer zu einem Isolationszimmer umrüsten“, sagte sie.

Krisenstab kommt

Das Gesundheitsministerium richtete am Donnerstag einen Einsatzstab unter der Leitung von Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft ein, der dafür seinen Urlaub abbrach. In einer ersten Maßnahme sollen die vorhandenen Pandemie-Pläne des Landes, die vor allem auf eine Grippe-Epidemie ausgerichtet sind, aktualisiert und an das Coronavirus angepasst werden. Dies geschehe nach den Maßgaben des Robert-Koch-Instituts, hieß es.

Außerdem bereitet Brandenburg einen Krisenstab vor, an dem auch das Innenministerium beteiligt ist. Er werde aktiviert, sobald der erste Krankheitsfall in Brandenburg bestätigt ist. Darauf müsse man jederzeit gefasst sein, so Nonnemacher.

Ein Abriegeln ganzer Städte, wie es in Norditalien praktiziert wird, sieht die Ministerin skeptisch. Sie sprach von einer äußerst drastischen Maßnahme.

Aussteigekarten für Bus und Zug

Der Krisenstab der Bundesregierung entschied am Donnerstag, dass nicht mehr nur die Kontaktdaten von Fluggästen aus dem Ursprungsland China erfasst werden sollen, sondern auch von Passagieren von Flügen aus Südkorea, Japan, dem Iran und Italien.

Ziel ist, sie schnell erreichen zu können, falls herauskommt, dass ein Fluggast infiziert war. Solche „Aussteigekarten“ sollen auch auf Schiffen sowie im grenzüberschreitenden Zug- und Busverkehr ausgefüllt werden, wie Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) und Innenminister Horst Seehofer ( CSU) betonten.

Von Torsten Gellner