Coronavirus: Brandenburg laut Ministerium gut vorbereitet

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sieht das Land für einen Erkrankungsfall mit dem neuartigen Coronavirus gut gerüstet: „ Brandenburg ist für den Ernstfall vorbereitet“, sagt Nonnemacher. „Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass infizierte Personen auch nach Deutschland einreisen. An den Flughäfen in Berlin und Brandenburg werden deshalb im Auftrag der Gesundheitsbehörden Reisende mit Plakaten über das richtige Verhalten bei Krankheitssymptomen informiert“.

Zentrum des Coronavirus ist die 11-Millionen-Stadt Wuhan in China

Das Coronavirus breitet sich von der chinesischen Millionenstadt Wuhan immer weiter aus. Weltweit sind nach offiziellen Angaben mittlerweile rund 2800 Menschen infiziert, 80 starben. Außerhalb Chinas gab es bislang nur vereinzelte Infektionen. Alle Erkrankten waren allerdings zuvor in Wuhan und haben das Virus wohl von dort mitgebracht.

Auch deswegen schätzt das Robert-Koch-Insitut ( RKI) das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland bisher als gering ein. Es schließt sich damit der Einschätzung der Weltgesundhgeitsorganisation ( WHO) an. „Die WHO sieht noch keinen Grund, eine internationale Notlage auszurufen. Das Auswärtige Amt empfohlen, nicht notwendige Reisen nach Wuhan zu verschieben“, sagt Nonnemacher. WHO, RKI und die verschiedenen Gesundheitsministerien in Deutschland verfolgten das Geschehen aber sehr genau. Eine Einschätzung der Lage könne sich bei neuen Erkenntnissen kurzfristig ändern.

Bei Verdachtsfall: Geplanter Ablauf mit Isolation

Kommt es zu einem Verdacht in Brandenburg würden sofort die für solche Situation geplanten Abläufe gestartet. Bei einem möglichen Fall am Flughafen werde die entsprechende Person sofort von anderen Menschen isoliert und sicher zu einem geeigneten Krankenhaus transportiert. Mit dem Institut für Virologie und der Sonderisolierstation für hochansteckende Infektionserkrankungen an der Berliner Charité verfüge die Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg im Ernstfall über sehr gute Versorgungsmöglichkeiten, sagte Nonnemacher. An der Charité stehen zudem Schnelltests zur Verfügung.

Wenn sich ein Patient erst später krank fühlt, sollte zuerst der Hausarzt informiert werden und der Kontakt zu anderen Menschen so weit wie möglich vermieden werden. Der Hausarzt werde eine Vorstellung in einer geeigneten Notaufnahme mit Isolationsräumen organisieren. „Die Notaufnahmen und Rettungsdienste sind landesweit an allen Krankenhausstandorten informiert“, sagte Nonnemacher.

Von Ansgar Nehls