Potsdam

Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) in Brandenburg sieht sich für Einsätze bei Coronavirus-Infektionen gut gewappnet. Der Verband erläuterte, das DRK in Brandenburg sei mit Schutzausrüstungen ausgestattet. Sollten weitere Sets benötigt werden, sei eine umgehende Versorgung über das DRK-Logistikzentrum in Schönefeld möglich. „Dort sind jederzeit ausreichende Mengen an Ausrüstungen abrufbar“, hieß es vom Brandenburger Verband.

Ein Coronavirus-Fall in Brandenburg

Am Montagabend war ein Coronavirus-Fall in dem Bundesland bekannt geworden. Der DRK-Verband Brandenburg hat nach eigener Auskunft auch ein Konzept zum Umgang und zur Versorgung von Personen arbeitet, die sich in Quarantäne befinden.

Von RND/dpa