Das Coronavirus breitet sich aus: Das müssen Brandenburger jetzt wissen

Potsdam

Das Coronavirus breitet sich weiter aus – und die Wahrscheinlichkeit, dass es auch in Brandenburg zu einzelnen Fällen kommen wird, steigt. Nach Hunderten Fällen in Italien und kurzfristig geschlossenen Kitas und Grundschulen in Nordrhein-Westfalen wächst bei vielen Menschen die Sorge vor dem Virus. Daher hier Antworten auf die wichtigsten Fragen zu einer möglichen Verbreitung des Coronavirus in Brandenburg.

Wie groß ist die Gefahr in Brandenburg wirklich?

Es gab zwar schon mehr als zwanzig Verdachtsfälle – bislang aber hat sich nicht einer bestätigt. Trotzdem ist die Gefahr mit der Ausbreitung des Virus in Norditalien auch hierzulande gestiegen. Das Robert-Koch-Institut erfasst ständig die Lage und schätzt das Risiko für die Bevölkerung ein.

Nach Aussage des Instituts gibt es zurzeit noch keine Hinweise darauf, dass die Viren anhaltend im Umlauf sind. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) sagte am Montag in Berlin, man müsse damit rechnen, dass sich die Krankheit auch in Deutschland ausbreiten könne.

In China und Italien wurden ganze Städte abgeriegelt. Kann das auch in Brandenburg passieren?

Das Infektionsschutzgesetz enthält eine Generalermächtigung, wonach auch Brandenburgs Behörden im Ernstfall „notwendige Maßnahmen zur Abwehr drohender Gefahren durch das Auftreten übertragbarer Krankheiten“ ergreifen können. Zuständig für die Umsetzung sind die Landkreise und die kreisfreien Städte. Bei einer weitreichenden Verbreitung in der Mark sind demnach auch drastische Maßnahmen nicht ausgeschlossen. Aber: Noch gibt es nicht einen bestätigten Fall. Das Szenario ist spekulativ.

Die Situation hier bei uns sei nicht mit der in Italien zu vergleichen, sagt auch Tobias Arbinger, Pressesprecher des Brandenburger Gesundheitsministeriums der MAZ. „Dort gibt es über 200 Infektionen, in Brandenburg hingegen gibt es bislang keinen einzigen bestätigten Corona-Verdachtsfall“. Angesichts der Lage werde man aber die Aufmerksamkeit verstärkt den Reiserückkehrern aus Italien widmen.

Was passiert genau, wenn es in Brandenburg den ersten Corona-Fall gibt?

Wird eine Person positiv auf den Corona-Virus getestet, wird sie laut Gesundheitsministerium unter besonderen Schutzmaßnahmen isoliert in einem dafür vorbereiteten Krankenhaus untergebracht. Zudem müssen vom jeweils zuständigen Gesundheitsamt die Kontaktpersonen ermittelt werden, um je nach Intensität des Verdachts Maßnahmen zu treffen.

Für Personen, die in engem Kontakt mit der an Corona erkrankten Person standen, etwa Menschen, die mit der Person im selben Haushalt leben, würde das Gesundheitsamt eine häusliche isolierte Unterbringung und eine Gesundheitsüberwachung bis zum 14. Tag nach dem letzten Kontakt mit der an Corona erkrankten Person empfehlen.

Ein Mitglied eines medizinischen Teams in Schutzanzug steht in einem Krankenhaus in Südkorea. Quelle: Kim Yong-Tai/dpa

Sollte der Urlaub nach Italien besser abgesagt werden?

Das Auswärtige Amt rät von „nicht erforderlichen Reisen“ in die Provinz Lodi in der Lombardei, südöstlich von Mailand ab. Auch wer vorhatte, in die Stadt Vò Euganeo in der Provinz Padua in Venetien zu reisen, sollte seinen Flug besser verschieben. Eine allgemeine Reisewarnung für Italien gibt es derzeit allerdings nicht. Da sich die Ausbreitung mitunter stündlich verändert, wird geraten, die Nachrichten im Blick zu behalten.

Vor Reisen nach China, im Besonderen in die Provinz Hubei wird ebenfalls gewarnt. In der Stadt Wuhan in Hubei soll das Virus auf einem Markt zum ersten Mal auf den Menschen übertragen worden sein. Auch einzelne Gebiete in Südkorea und im Iran sind von den Reisewarnungen betroffen. Regionen in allen vier Ländern gelten mittlerweile als sogenannte Risikogebiete.

Wie bereiten sich Flughäfen und Krankenhäuser in Brandenburg vor?

Besonders gefährdet ist derzeit der Flughafen in Schönefeld. Täglich treffen hier hunderttausende Menschen aus aller Welt aufeinander. Im Notfall wissen die Mitarbeiter, was zu tun ist. Geregelt ist das alles über die Behörden, erklärt Flughafensprecher Daniel Tolksdorf auf MAZ-Nachfrage. Erst im September gab es am Flughafen Tegel eine Großübung – mit Polizei und Feuerwehr, Bundeswehr, Senatsbehörden und der Charité – zum Thema Seuchenalarm.

Entsprechende Schulungen gab es auch an Krankenhäusern. Das Klinikum in Königs Wusterhausen zum Beispiel sieht sich gut vorbereitet. „Unter Berücksichtigung der aktuellen Risikobewertung sowie der Erfahrungen, die wir in den Vorbereitungen von Sars und Mers gemacht haben, passen wir unsere Maßnahmen jeweils der aktuellen Situation an“, so Pressesprecherin Ragnhild Münch.

Grundsätzlich gehören laut Münch die erforderliche Schutzausrüstung – mit Mundschutz, Schutzkleidung und Desinfektionsmittel – im Klinikum Dahme-Spreewald, wie in allen deutschen Krankenhäusern, zum Standard-Vorrat. Auch Transportboxen, in denen Proben in die Speziallabore gebracht werden können, seien ausreichend vorhanden.

Auch in den Havelland-Kliniken in Nauen und Rathenow läuft im Ausnahmefall eine ganze „Maschinerie“ an, die für solche Situationen vorgesehen ist. So gibt es ähnlich wie beispielsweise bei einem Zugunfall mit vielen Verletzten Ablaufpläne – in diesem Fall ein so genanntes Ausbruchsmanagement, wie Kliniken-Sprecherin Babette Dietrich sagt.

