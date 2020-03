Coronavirus: Diese Veranstaltungen in Brandenburg stehen auf der Kippe

Potsdam

Bundesgesundheitsminster Jens Spahn ( CDU) empfiehlt, dass Großveranstaltungen mit 1000 Besuchern oder mehr wegen der Corona-Krise abgesagt werden – in Frankreich wurde dies am Sonntag behördlich angeordnet. Spahn äußerte sich allerdings über seinen privaten Twitter-Account. Auch in Brandenburg stehen etliche Events auf der Kippe – oder wurden schon abgesagt. Die MAZ gibt einen Überblick.

Wie geplant stattfinden soll die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ( ILA) im Mai in Schönefeld, sagte ein Messesprecher. Das Interesse der Aussteller sei ungebrochen. Die ILA ist vom 13. bis 17. Mai auf dem Messegelände in Selchow ( Dahme-Spreewald) am Rande des neuen Hauptstadtflughafens BER geplant. Alle zwei Jahre lockt die Messe Zehntausende Fach- und Privatbesucher. Vor zwei Jahren kamen die Aussteller aus 41 Ländern, ihre Stände lockten 180.000 Besucher an. Die Messe versicherte, den Auflagen und Empfehlungen der Gesundheitsämter zu folgen.

In Potsdam hat die evangelische Kirchengemeinde ihre Wohtätigskeitsveranstaltung „Gedeckter Tisch“ abgesagt. In den Vorjahren waren jeweils bis zu 4000 Gäste in die Niolaikirche gekommen.

Auch die „Jobinale“, die größte Job- und Ausbildungsmesse in der Landeshauptstadt, wurde abgeblasen. Noch keine Entscheidung ist über das Tulpenfest gefallen, das im April stattfinden soll.

Das für kommenden Sonntag, 15. März geplante Konzert des Cello-Orchesters „Low Strung“ aus den USA in der Klosterscheune Zehdenick ( Oberhavel) ist abgesagt. Die Gruppe hat ihre gesamte Europa-Tournee gestrichen.

Auch die Jobregional-Fachkräftemesse für Südbrandenburg – geplant für Samstag, 21. März in der Stadthalle Cottbus – fällt aus. Die Veranstalter teilten mit, die Großveranstaltung mit erwartungsgemäß mehr als 2.000 Besucher*innen sei im Zuge der Ausbereitung des Coronavirus nicht durchführbar.

Der Berliner Halbmarathon soll nach jetzigem Stand wie geplant am 5. April stattfinden. „Aktuell planen wir mit der Umsetzung, beobachten die Lage und Entwicklung aber natürlich genau“, sagte Sprecher Robert Fekl der Deutschen Presse-Agentur. Der Berliner Halbmarathon feiert in diesem Jahr sein 40. Jubiläum und Veranstalter-Website mit 34.000 Teilnehmern ausgebucht.

