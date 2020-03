Potsdam

In Brandenburg sind am Dienstag vier weitere Corona-Fälle bekannt geworden. Es handelt sich dabei um Patienten aus den südlichen Landkreisen Spree-Neiße und Elbe-Elster. Das teilte das Gesundheitsministerium am Abend mit.

Einmal handele es sich um einen positiv auf das Virus getesteten Mann aus Spree-Neiße. Der Mann stamme aus dem unmittelbaren Umfeld des Mannes aus Spree-Neiße, dessen Corona-Infektion am Sonntagabend gemeldet worden war. Der Mann war zuvor von einer Italienreise zurückgekehrt. Beide Männer befinden sich in häuslicher Isolation.

Drei Männer in Elbe-Elster erkrankt

Im Landkreis Elbe-Elster seien drei weitere Männer positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Sie befinden sich laut Ministerium ebenfalls in häuslicher Isolation und werden ambulant medizinisch betreut.

„Wir rechnen damit derzeit mit 11 Corona-Fällen in Brandenburg, wobei die endgültige Bestätigung der gestern als 7. Fall gemeldeten, aber bereits positiv getesteten Frau aus Frankfurt (Oder) weiter aussteht“, sagte Ministeriumssprecher Tobias Arbinger. Die Frau arbeite in Frankfurt (Oder), lebe aber im Landkreis Oder-Spree. Sie befindet sich nun ebenfalls in häuslicher Isolation.

Die Gesundheitsämter der Landkreise haben bereits Kontaktpersonen der neu Infizierten ermittelt. In Elbe-Elster dauert die Recherche nach Angaben des Landkreises an.

Von Torsten Gellner