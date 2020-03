Coronavirus in Potsdam: Dem Waschhaus droht Insolvenz

Potsdam

Waschhaus-Geschäftsführer Mathias Paselk schildert im MAZ-Interview, welche Folgen dem Kulturzentrum wegen des Corona-Virus drohen.

Knorkator, die am 28. März im Waschhaus spielen sollten, haben ihre Tour abgesagt. Ist das bisher der einzige Ausfall?

Mathias Paselk: Das ist bisher das einzige Konzert, das ausfällt. Aber dazu gibt es gleich eine ganze Reihe von Partys, die ebenfalls abgesagt werden mussten: Rotary – Back2Basics am 14. März , Potsdam Bounds am 21. März. Das ist allein eine Veranstaltung, zu der wir mit 1500 bis 1700 Besuchern rechnen. Dann Potsdam tanzt! am 27. März, wo Oberbürgermeister Mike Schubert auflegen sollte.

Gab es eine Anweisung von der Stadt, Veranstaltungen abzusagen?

Das ist der Punkt, der heikel für uns ist. Die Stadt hat uns eine Empfehlung ausgesprochen. Damit sind wir in einem ganz pikanten Dilemma. Folge ich dieser Empfehlung nicht, bin ich als Veranstalter in voller Haftung, wenn sich jemand bei uns infiziert, denn ich habe fahrlässig gehandelt und eine Infektion billigend in Kauf genommen. Folge ich dieser Empfehlung, habe ich das Problem, dass wir Ende März, spätestens Anfang April Insolvenz anmelden müssen.

Warum?

Ich kann die Löhne nicht mehr zahlen.

Was unternehmen Sie jetzt?

Ich war gerade beim Arbeitsamt. Ich hoffe, dass die Stadt, das Land und der Bund mit der Arbeitsagentur uns unter die Arme greifen.

Gibt es überhaupt noch Veranstaltungen, die sie noch machen können?

Sicher, die gibt es noch. Aber das sind Veranstaltungen, die bei vergleichsweise wenigen Besuchern nicht gewinnbringend sind. Wir haben begleitend zur öffentlichen Förderung eine Eigenerwirtschaftungsquote von 73 Prozent. Die Veranstaltung die wir noch machen können, sind uns ganz lieb mit Künstlern wie Die Gorillas oder dem Havel Slam. Aber Impro-Theater oder Lesungen sind Formate, bei denen wir an der Bar vielleicht 100 oder 200 Euro umsetzen. Das reicht vorne und hinten nicht.

Hat sich die Stadt schon einmal zu möglichen Hilfen geäußert?

Für die Stadt ist unser wirtschaftliches Problem verständlicherweise zunächst zweitrangig. Vorrang hat natürlich die Bekämpfung des Coronavirus. Sie haben gesagt, dass sie unsere Probleme sähen, aber sie könnten sich erst in einem zweiten Schritt mit uns darüber unterhalten. Gerade die Partys und Großveranstaltungen, die wir jetzt absagen müssen, sind unser finanzielles Rückgrat. Die Masse der Besucher bringt die Umsätze, die wir brauchen, um Kunst, Kultur und unsere Gehälter zu finanzieren.

Was empfehlen Sie Gästen, die Tickets für wegen Corona abgesagte Veranstaltungen im Vorverkauf erworben haben?

Zunächst abwarten, ob die Veranstaltung nur verschoben oder komplett abgesagt wird. Potsdam Bounce, Knorkator und Potsdam Tanzt sind Veranstaltungen wo wir gerade einen Ausweichtermin suchen.

Von Volker Oelschläger