Potsdam

Auch in Brandenburg wird ab nächster Woche der reguläre Schulbetrieb eingestellt. Auch Kitas schließen. Das kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) als Maßnahme gegen das Coronavirus am Freitagnachmittag an. Für Kinder, deren Eltern in krisenrelevanten Berufen arbeiten soll es eine Notbetreuung geben. Woidke sprach von einer „schwierigen Entscheidung“. Es gehe dabei um die Frage, wie belastbar die medizinische und staatliche Infrastruktur sei.

Kitas und Schulen

Kitas und Schulen schließen ab Mittwoch vorerst bis zum Ende der Osterferien (19. April). Für die staatlichen Fachhochschulen und Universitäten wird der Beginn des Sommersemester auf den 20. April 2020 verlegt. Das hatte die Landesregierung am Freitag in einer Telefonkonferenz mit den Landräten und Oberbürgermeistern besprochen. Am Samstag soll es ein weiteres Treffen geben, bei dem die Details, insbesondere zur Notbetreuung geklärt werden sollen.

Man habe sich auf den Mittwoch verständigt, um den Schulen, Kitas und Eltern noch etwas Zeit zu geben. In den Kommunen soll eine Notbetreuung für Kinder und Schüler organisiert werden. In Einzelfällen werde es schon vor Mittwoch Schließungen geben, zum Beispiel in der Landeshauptstadt Potsdam, weil es hier begründete Verdachtsfälle gebe.

Notbetreuung bis zur sechsten Klasse

Die Kinder von Eltern, die in Berufen von strategisch wichtiger Bedeutung während der Coronakrise arbeiten, soll es eine Notbetreuung und einen Notunterricht geben. Dies gilt für Kinder von 0 Jahren bis zur sechsten Jahrgangstufe.

Wie das im Einzelnen aussehen soll, ist noch nicht ganz klar und soll übers Wochenende geklärt werden. Infrage für eine Notbetreuung kommen etwa die Kinder von Ärzten, Pflegern, Krankenschwestern, Laborassistenten, Mitarbeitern des Katastrophenschutzes, von Gesundheitsämtern und Behörden, aber auch von Kraftwerken, Stadtwerken und vom Lebensmittelhandel.

Lehrer sollen digital unterrichten

Die Lehrer sollen weiter im Dienst bleiben. Sie sollen die Schüler direkt oder im Rahmen der bestehenden Netzwerke digital mit Aufgaben versorgen, hieß es.

„Kinder und Jugendliche gelten als nicht besonders gefährdet“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD). Es gehe in erster Linie um die Reduzierung sozialer Kontakte, um das Virus einzudämmen.

Die Abiturprüfungen in Brandenburg sollen stattfinden. „Das Abitur in Brandenburg ist nicht gefährdet“, sagte Ernst. Allerdings sollen dafür die Nachschreibetermine genutzt werden, die sich bis in den Mai hinziehen. Es werde gegebenenfalls noch weitere Termine geben.

Beim Innenministerium wird das Koordinierungszentrum aktiviert. Darauf verständigte sich heute die Landesregierung auf einer von Ministerpräsident Dietmar Woidke einberufenen Sondersitzung des Brandenburger Kabinetts.

Von Torsten Gellner