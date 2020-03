Potsdam

Die Ausbreitung des Coronavirus legt das Leben in vielen Bereichen lahm. Brandenburg reagiert mit verschiedenen Maßnahmen, unter anderem wird der Schulbetrieb ausgesetzt. Und die Nachrichtenlage zum Coronavirus ändert sich nahezu stündlich. Die wichtigsten Informationen für die Region Brandenburg finden Sie hier im Überblick:

>> Liveblog zum Coronavirus: Alle Entwicklungen in Brandenburg

Was ist in Brandenburg verboten oder geschlossen, damit sich das Coronavirus nicht schnell ausbreitet?

Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen sind tabu. Das hat das Gesundheitsministerium am Donnerstag verfügt. Wenn eine Veranstaltung mehr als 100 Teilnehmer und weniger als 1000 hat, müssen die Kreise und kreisfreien Städte darüber entscheiden, ob sie noch stattfinden. Auch private Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten sind davon betroffen. Die Stadt Cottbus ist bisher schon weitergegangen und hat alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern untersagt.

Viele Kulturveranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben, auch die meisten Museen und Theater schließen vorerst bis zum 19. April. In Potsdam sind seit Freitag das Freizeitbad blu am Hauptbahnhof sowie das Kiezbad am Stern auf unbestimmte Zeit geschlossen. Auch das Freizeitbad Lagune in Cottbus bleibt ab Samstag vorerst geschlossen. In vielen Kinos läuft der Betrieb vorerst weiter wie gewohnt, das Thalia Kino in Potsdam halbiert die Platzzahl in den Sälen allerdings, sodass jeder zweite Sitz frei bleibt. Die Grundversorgung mit Lebensmitteln in Supermärkten in Berlin und Brandenburg ist laut Handelsverband ( HDE) gesichert. Die Lager seien jetzt vor Ostern gut gefüllt, sagte Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des HDE Berlin-Brandenburg, am Freitag.

Sind Schulen und Kitas in Brandenburg geöffnet?

Wegen der weiteren Ausbreitung des Coronavirus ist in Brandenburg ab Mittwoch, 18. März 2020, bis einschließlich Sonntag, 19. April 2020, an allen Schulen die Unterrichtserteilung sowie der Betrieb von Kitas untersagt. Ausgenommen sind Kindertagespflegestellen, die weitergeführt werden können. Der Unterricht an Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ und für schwerstmehrfachbehinderte Schülerinnen und Schülern kann fortgeführt werden. Das Gesundheitsministerium hat in Abstimmung mit dem Bildungsministerium und der Staatskanzlei am Sonntagabend (15.03.) die entsprechenden Muster-Allgemeinverfügungen an die Landkreise und kreisfreie Städte im Wege einer allgemeinen Weisung übermittelt. Damit werden auch die Notfallbetreuung in Kitas und Horten sowie die Durchführung der unterrichtsfreien Zeit geregelt. Das Bildungsministerium wird die Eltern über Schulleitungen zu den Maßnahmen informieren.

Wer hat Anrecht auf eine Notbetreuung ?

Grundvoraussetzung für eine Notbetreuung ist, dass beide Sorgeberechtigte, im Falle von Alleinerziehenden der Inhaber des Sorgerechts, in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind und eine häusliche oder sonstige individuelle bzw. private Betreuung nicht organisieren können. Es ist unerheblich, ob die berufliche Tätigkeit in kritischen Infrastrukturen innerhalb oder außerhalb des Landes Brandenburg ausgeübt wird. Die Notbetreuung ist für Kinder von Beschäftigten aus folgenden Bereichen vorgesehen:

im Gesundheitsbereich, in gesundheitstechnischen und pharmazeutischen Bereichen, im medizinischen und im pflegerischen Bereich, der stationären und teilstationären Erziehungshilfen, in Internaten gemäß § 45 SGB VIII, der Eingliederungshilfe sowie der Versorgung psychische Erkrankter

Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen sowie der Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltung

Polizei, Rettungsdienst, Katstrophenschutz und Feuerwehr sowie die sonstige nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr

Rechtspflege

Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbare Bereiche

Energie, Abfall, Ab- und Wasserversorgung, Öffentlicher Personennahverkehr, IT und Telekommunikation, Arbeitsverwaltung (Leistungsverwaltung)

Land- und Ernährungswirtschaft, Lebensmitteleinzelhandel und Versorgungswirtschaft

in der fortgeführten Kindertagesbetreuung.

Über die konkrete Notfallbetreuung, zum Beispiel in welchen Einrichtungen und zu welchen Öffnungszeiten sie angeboten wird, entscheiden die Landrätinnen, Landräte und Oberbürgermeister in Absprache mit den Amtsdirektorinnen und Amtsdirektoren bzw. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in eigener Verantwortung. Sie können die genannten Beschäftigtengruppen und das Verfahren konkretisieren, für die eine Notbetreuung vor Ort vorgesehen wird. Wichtige Fragen und Antworten zur Kita-Notbetreuung finden sie hier.

Die Lehrkräfte werden weiterhin in den Schulen anwesend sein. Alle schulischen Veranstaltungen und Schulfahrten sind abzusagen. Eine Erstattung von berechtigten Stornierungskosten erfolgt durch das Land vom Einzelfall abhängig. Betriebspraktika finden ebenfalls nicht statt.

Ich befürchte, infiziert zu sein. Wo kann ich mich informieren?

Im Verdachtsfall gilt: Anruf statt Praxisbesuch. Menschen, die befürchten, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, sollten vor allen Dingen zuhause bleiben und telefonisch abklären, ob und wenn ja wo sie auf das Virus getestet werden können.

Für allgemeine Fragen zum Coronavirus hat das Bundesgesundheitsministerium ein Bürgertelefon eingerichtet: 030 346 465 100. Erreichbarkeit: Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, am Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Das Beratungstelefon der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland ( UPD) ist unter der Telefonnummer 0800 011 77 22 erreichbar, Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr und Samstag von 8 bis 18 Uhr.

Auch in Brandenburg gibt es seit dem 5. März eine landesweite Hotline für Fragen: Sie ist montags bis freitags zwischen 9 und 15 Uhr unter der Nummer 0331 / 8683 777 zu erreichen und wird vom Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit betreut.

Außerdem haben mehrere Landkreise und kreisfreie Städte Bürgertelefone eingerichtet:

Das Bürgertelefon für Märkisch-Oderland ist unter der Telefonnummer 03346 / 850 6790 zu erreichen (8 bis 16 Uhr). Für Dahme-Spreewald lautet die Nummer 03375 / 26 2146 (8 bis 18 Uhr). Und im Landkreis Oberhavel gibt es ein Infotelefon, das unter der Telefonnumer 03301 / 601 3900 (8 bis 15 Uhr) zu erreichen ist. Weitere Nummern finden Sie auf den Internetseiten der Kommunen.

Betroffene können sich im begründeten Verdachtsfall aber auch an ihren Hausarzt (ebenfalls telefonisch) oder den kassenärztlichen Notdienst (deutschlandweit 116117) wenden, um zu besprechen, wie die Situation abgeklärt werden kann.

Für Gehörlose und Hörgeschädigte ist ein Beratungsservice erreichbar per Fax unter 030 / 340 60 66 07 oder E-Mail an info.gehoerlos@bmg.bund.de. Gebärdentelefon (Videotelefonie): https://www.gebaerdentelefon.de/bmg/

Bitte beachten Sie: Die 110 und die 112 ist nur für besondere Notfälle und Menschen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen gedacht. Bei reinen Fragen darf diese Nummer nicht gewählt werden. Das mahnten am Donnerstag Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und Holger Rostek von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg dringend an.

Muss ich mich testen lassen?

Wer zur Risikogruppe gehört, in einer Risikoregion war oder mit jemandem aus dieser in engerem Kontakt stand und unter Husten, Fieber oder Atemnot leidet, sollte vorsichtshalber den Kontakt zu anderen vermeiden und sich testen lassen. Die Liste der internationalen Risikogebiete wird täglich vom Robert-Koch-Institut aktualisiert.

Wo und wie der Test abläuft, muss zuvor telefonisch unter einer der oben genannten Nummern geklärt werden. Die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) zum Beispiel plant eine Spezialsprechstunde, wie Oberbürgermeister René Wilke (Linke) am Donnerstag (12. März) mitteilte. Um das Klinikum Markendorf und die Arztpraxen in der Stadt zu entlasten, werde derzeit die Einrichtung eines zentralen Anlaufpunktes geplant, wo Bürger mit COVID-19-Sympomatik ärztliche Beratung und Diagnostik erhalten können.

Die Corona-Tests müsse zuvor ein Hausarzt bei begründetem Verdacht empfehlen, dann werde ein Termin koordiniert. Auch das Klinikum Niederlausitz in Senftenberg hat eine Außenstelle für Corona-Tests eingerichtet, um zu verhindern, dass die Notaufnahme übermäßig belastet wird. Das medizinische Fachpersonal testet die Verdachtspersonen in der Außenstelle nach Möglichkeit direkt im Auto durch einen Abstrich, wie der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mitteilt. Damit solle vermieden werden, dass ein Träger des Virus gesunde Personen im Wartebereich ansteckt.

Im Barnim gingen am Wochenende zwei Teststellen direkt neben den Krankenhäusern in Eberswalde und Bernau in Betrieb – mit extra Zugängen, um mögliche Corona-Infizierungen im Zusammenhang mit der Entnahme von Abstrichen zu verhindern. Nach dem Vorbild der Berliner Charité sind die Zelte ausschließlich zum Abklären von Corona-Fällen vorgesehen. Um Laborkapazitäten nicht zu überlasten, werde allerdings nur getestet, wer nach vorheriger Rücksprache mit dem Gesundheitsamt unter Telefon 03334 214 1601 dazu aufgefordert wird, betont Oliver Köhler, Pressesprecher des Landkreises.

Wo finde ich noch mehr Informationen?

Die wichtigsten Antworten auf häufig gestellte Fragen zum neuartigen Coronavirus stellt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zur Verfügung

stellt die zur Verfügung Das Robert Koch-Institut bietet aktuelle Informationen zu häufig gestellten Fragen zum Coronavirus SARS-CoV-2 an

bietet aktuelle Informationen zu häufig gestellten Fragen zum SARS-CoV-2 an Das Auswärtige Amt hat Informationen für Reisende auf der Internetseite zusammengestellt

hat Informationen auf der Internetseite zusammengestellt Das Bundesgesundheitsministerium informiert tagesaktuell über die aktuelle Lage

informiert tagesaktuell über die aktuelle Lage Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben unter www.116117.de Erklärvideos zu den wichtigsten Fragen zum Virus zusammengestellt.

Weitere MAZ-Artikel zum Thema:

Von MAZonline