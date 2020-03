Potsdam

Die Brandenburger müssen sich wegen des neuartigen Coronavirus auf deutliche Einschränkungen im öffentlichen Leben einstellen. Das Gesundheitsministerium beschloss am Donnerstag, Großveranstaltungen ab einer Teilnehmerzahl von 1000 Menschen bis auf weiteres zu untersagen. Auch in Berlin und anderen Ländern dürfen bereits Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen nicht mehr stattfinden. Veranstaltungen mit mindestens 100 Teilnehmenden müssen den Kreisbehörden in Brandenburg schriftlich angezeigt werden.

Zugleich warnte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) aber vor zu weitreichenden Maßnahmen. „Ich sehe im Moment ein bisschen die Gefahr, dass wir unseren Staat in die Handlungsunfähigkeit treiben, wenn wir jetzt jegliche Veranstaltung unterbinden“, sagte Nonnemacher in Potsdam.

Sie wies auch auf den hohen Anteil erwerbstätiger Frauen hin. „Wenn wir jetzt jede Schule und jeden Kindergarten schließen, dann laufen wir Gefahr, dass das genauso schwierig ist, wie wenn wir jede Krankenschwester, die einen fraglichen Kontakt zu einem Infizierten hatte, sofort für 14 Tage lang aus dem Verkehr ziehen.“

Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten soll es außerdem Regeln geben. An diesem Freitag trifft sich das Kabinett zu einer Sondersitzung. In Brandenburg waren zuletzt offiziell 30 Menschen registriert, die mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert sind.

Regeln für Rückkehrer

„Rückkehrer aus Risikogebieten sollen sich 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben“, sagte Nonnemacher. Sie dürften Krankenhäuser, Praxen, Pflegeeinrichtungen, Kitas, Schulen und Hochschulen nicht betreten. Ausgenommen seien Patienten, die behandelt würden, und Ärzte, Schwestern und Pfleger. Zu besonders betroffenen Gebieten, die das Robert Koch-Institut auflistet, zählt in Deutschland der Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen.

Diese Regeln seien in Endabstimmung in der Landesregierung, sagte die Ministerin. Dies sei aber nicht ganz einfach. Es gehe darum, vor allem mit dem Innenministerium die Vorgaben zum Infektionsschutzgesetz für die Kreise und kreisfreien Städte sorgfältig vorzubereiten.

Hotline für Fragen

Die Ministerin und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) wiesen darauf hin, dass sich Bürger mit allgemeinen Fragen zum Beispiel ans Landesamt für Gesundheit (0331 868377) wenden könnten, aber nicht die Notrufnummern 110 und 112 blockieren sollten. Diese Nummern seien Menschen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen vorbehalten. Akuten, aber nicht lebensbedrohlich erkrankten Patienten hilft die KV weiter (116 117).

Dem zweijährigen Kind im Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum, das mit dem Coronavirus infiziert ist, geht es nach Klinikangaben besser. „Es befindet sich in einem gesundheitlich stabilen Zustand, ist fieberfrei und weiter auf dem Weg der Besserung“, sagte eine Sprecherin.

Lungenentzündung

Das Kind ist an einer Lungenentzündung durch Covid-19 erkrankt. Es war zur Vorsorge auf die Intensivstation gekommen. Dort bleibe es vorerst, da es so am besten zu isolieren sei. Weitere Angaben zum Kleinkind oder einer möglichen Vorerkrankung wollte die Klinik nicht machen. 25 Kontaktpersonen waren ermittelt worden - alle Testergebnisse waren negativ.

Bei einem Großteil der 19 Kontaktpersonen einer infizierten Frau rund um eine Schule in Neustadt (Dosse) steht fest, dass sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Nach Testergebnissen für acht Personen seien auch die von vier weiteren negativ, teilte der Kreis Ostprignitz-Ruppin mit.

Er hatte für die Gruppe nach dem Kontakt zur Frau auf dem Gelände der Prinz-von-Homburg-Schule häusliche Isolation bis 17. März angeordnet. Für bis zu 2250 Menschen - Lehrer, Schüler, Familien, Mitarbeiter - galt die Bitte um freiwillige Isolation zuhause. Der Schulkomplex ist vorerst geschlossen. Sechs der 19 Kontaktpersonen kommen aus anderen Kreisen oder Bundesländern.

Veranstaltungen fallen aus

Immer mehr Veranstaltungen werden in Brandenburg abgesagt, Einrichtungen bleiben zu. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) schließt ihre Museumsschlösser in Potsdam, Brandenburg und Berlin von Freitag an bis zunächst zum 19. April 2020. Abgesagt werden auch alle in diesem Zeitraum geplanten Veranstaltungen, wie die Stiftung mitteilte. Die Park- und Gartenanlagen blieben mit Ausnahme der Pfaueninsel geöffnet.

Im Spreewald entfällt die Lübbenauer Ostereiermesse. Zum Schutz der Besucher, Händler und Mitarbeiter werde die Veranstaltung am 14./15. abgesagt, teilte das Museum des Kreises Oberspreewald-Lausitz mit. Auch die ersten Osterfeuer-Absagen wurden bekannt. „Das Ordnungsamt erteilt dafür keine Genehmigungen mehr, bereits erteilte Genehmigungen werden wieder zurückgenommen“, berichtete die Stadt Beelitz ( Potsdam-Mittelmark). In Jüterbog ( Teltow-Fläming) schließen die Sporthallen für den Vereinssport.

Von Oliver von Riegen