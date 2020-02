Coronavirus in Brandenburg: Atemschutzmasken in Apotheken ausverkauft

Potsdam

In Brandenburg haben sich viele Menschen aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus mit einem Mundschutz eingedeckt. In den Apotheken sind die Atemmasken mittlerweile landesweit ausverkauft, sagte der Sprecher des Apothekenverbandes Brandenburg, Mathias Braband-Trabandt, am Donnerstag.

Menschen suchten in den Apotheken zudem verstärkt Rat. In Brandenburg ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums bislang keine Infektion mit dem Virus bekannt. Es gab mehrere Verdachtsfälle, die sich nicht bestätigt hatten.

Schutz nicht zuverlässig

Nach Angaben der Bundesapothekerkammer schützt ein Mundschutz nicht zuverlässig vor einer Ansteckung. „Er ist dafür konzipiert, die Umwelt vor einem infizierten Träger zu schützen“, heißt es in einer Mitteilung der Kammer, die auch an alle Apotheken in Deutschland ging.

Das Robert Koch-Institut empfiehlt gute Händehygiene und Abstand zu Erkrankten. Beim Husten und Niesen sollte man Abstand zu anderen halten und sich wegdrehen, ein Taschentuch benutzen oder die Armbeuge vor Mund und Nase halten.

In mehreren Regionen war es in den vergangenen Tagen zu einem Ansturm auf Atemschutzmasken und Desinfektionsspray gekommen. Die Hersteller kommen mit der Produktion nicht mehr hinterher, sagte der Lehniner Apotheker Detlef Behrend.

