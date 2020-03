Coronavirus in Brandenburg: Diese Veranstaltungen sind abgesagt

Potsdam

Brandenburg bereitet sich im Zuge der Ausweitung der Corona-Epidemie auf Einschränkungen bei Veranstaltungen vor. Nach bundesweiten Absagen von Großveranstaltungen und dem Verbot von Events mit einer erwarteten Besucherzahl von mehr als 1000 Menschen in Berlin, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Potsdamer Landesregierung ebenfalls zu drastischen Maßnahmen greift.

Eine erste Absage staatlicherseits gab es gestern bereits. Die Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag der Befreiung der Häftlinge im Konzentrationslager Sachsenhausen und dem Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück (beide Oberhavel) werden nicht stattfinden.

Gedenken in den Konzentrationslagern abgesagt

Zu den Veranstaltungen Mitte April mit internationalen Gästen wurden mehr als 1000 Besucher erwartet, darunter 60 Überlebende der Lager in hohem Alter. „Das kann man nicht verantworten“, hieß es am Mittwoch im Potsdamer Kulturministerium. Menschen im Alter ab 60 Jahren gehören zur sogenannten Risikogruppe der durch Corona besonders gefährdeten.

Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten hatte für die Zeit vom 17. bis 19. April eine Reihe von Veranstaltungen zum Jahrestag der Befreiung geplant. Höhepunkt sollte am 19. April eine Veranstaltung auf dem ehemaligen Appellplatz in Ravensbrück werden, an der Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD), Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU) und Barbara Piotrowska vom Ravensbrück-Komitee in Warschau sprechen wollten.

Theater warten ab, Barberini schließt

Beim Hans-Otto-Theater in Potsdam gibt man sich derweil noch abwartend. „Da wir unter 500 Sitzplätze haben, werde alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden“, so der Sprecher des Theaters, Björn Aschenbach. Wer Angst vor möglicher Ansteckung habe, könne gekaufte Karten aber auch zurückgeben und gegen Gutscheine eintauschen.

Ähnlich sieht man es in Brandenburg/Havel. Die Geschäftsführerin des Brandenburger Theaters, Christine Flieger, ist ebenfalls in Wartestellung. Die Gastspiele des Staatstheaters Cottbus am Wochenende, das den „Fliegenden Holländer“ aufführt, würden jedenfalls stattfinden. Da das Stück nicht vollständig ausverkauft sei, könnten die Besucher sich in dem Saal mit 420 Plätzen aber auch „ein wenig voneinander wegsetzen“.

Ganz anders reagiert das Museum Barberini in Potsdam. Um Gäste und Mitarbeiter vor einer möglichen Ansteckung zu schützen, werde das Museum zunächst vom 12. bis zum 17. März geschlossen, teilte das Barberini am Mittwochabend mit. Nach Prüfung der aktuellen Lage werde das Haus anschließend neu entscheiden.

John Lee Hooker Jr. sagt Europatournee ab

Derweil wurden im Land Konzertveranstaltungen gestrichen. Der Auftritt der Chicagoer Blues-Legende John Lee Hooker Jr. am Sonntag in der Kulturkirche Neuruppin musste abgesagt werden. Der 68-Jährige ist gesundheitlich ohnehin nicht sonderlich stabil und gilt daher als Corona-Risikopatient. Die gesamte Europa-Tournee fällt deshalb aus. Die Veranstalter suchen derzeit nach einem Ausweichtermin, für den gekaufte Tickets gültig sein werden.

Verschoben: Der Auftritt von Veronika Fischer und Band in Brandenburg/Havel. Hier bei einem Konzert im Januar in der Kulturkirche Neuruppin. Quelle: Regine Buddeke

Auch das Knorkator-Konzert im Potsdamer Waschhaus am 28. März wurde verlegt, genauso wie der Auftritt von Veronika Fischer am 23. März im Brandenburger Stahlpalast.

The Sweet schwimmen auf der Corona-Welle

Ebenfalls abgesagt sind drei Konzerte der 70er-Jahre-Glamrock-Band The Sweet. Sie sollten am 14. März in Neuruppin auftreten. Das Konzert ist auf den 24. Oktober verschoben. Auch die Show am 13. März in Cottbus fällt aus, sowie der Auftritt am 3. April in Wittenberge, der nun am 10. Oktober stattfinden soll.

Anders als die Gruppe kommuniziert hat dies laut Veranstalter allerdings nichts mit Corona zu tun. Sweet-Gitarrist Andy Scott (70) sei einfach unpässlich und könne derzeit nicht auftreten.

Subway to Sally streicht erstes Konzert

Dagegen wurde ein geplantes Konzert der Potsdamer Mittelalter-Rock-Band Subway to Sally am kommenden Sonnabend in Andernach ( Rheinland-Pfalz) tatsächlich wegen Corona storniert. Der Aufritt wurde auf November verlegt.

Die Gruppe Keimzeit aus Bad Belzig musste bislang nur auf das geplante Konzert auf der abgesagten Leipziger Buchmesse verzichten. Sollte es zu vermehrten Absagen kommen, schlüge das aber schon arg ins Konto, denn Gagen würden meist erst nach dem Konzert gezahlt, teilte die Band mit.

Geplante Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern im Land

Von einer erlaubten Obergrenze von 1000 Besuchern für Veranstaltungen wären in Brandenburg in den kommenden Tagen zahlreiche Events betroffen.

Zur Lübbenauer Ostereiermesse am 14. und 15. Märze werden bis zu 3000 Gäste erwartet.

Am Sonnabend soll die Hossa–Schlagersause mit Mickie Krause in der Stadthalle Falkensee mit bis zu 1200 Gästen stattfinden.

Am 17. März hat sich Max Raabe in der Stadthalle Cottbus vor bis zu 2000 Fans angesagt und am 22. März kommt Kurt Krömer.

Am 19. März spielt die Gruppe Nightwash im Potsdamer Waschhaus, wo bis zu 1300 Gäste reingehen.

Ebenfalls an der 1000er-Marke wird Karat bei ihrem Auftritt am 20. März im Stahlpalast Brandenburg/Havel kratzen.

Das müssen Besucher von Veranstaltungen jetzt wissen Gekaufte Tickets zu Veranstaltungen aller Art sind vom Umtausch grundlegend ausgeschlossen, teilte ein Sprecher des Online-Tickethändlers Reservix auf MAZ-Nachfrage mit. „Daran müssen wir uns halten, es sei denn die Veranstalter sagen etwas anderes.“ Daran würden auch die aktuellen Umstände des Coronavirus nichts ändern, hieß es weiter. Anders sieht es aus, wenn Veranstaltungen völlig abgesagt werden. Dennoch sehen die Lösungen laut dem Reservix-Mitarbeiter immer ganz individuell aus und seien nicht vorhersagbar. „Möglich wäre auch, dass es einen Ersatztermin gibt, wo man mit den bereits gekauften Tickets rein kommt“, so der Fachmann. Das wäre aus seiner Sicht die bevorzugte Variante. Die Kunden würden über Ausfälle von Veranstaltungen, wenn möglich, zeitnah informiert werden. „Ich kann nur raten, die Website der Veranstaltung im Auge zu behalten und vor dem Buchen die Stornoregelungen zu beachten“, so der Mitarbeiter aus der Kundenbetreuung. Für die Veranstalter bedeute dies eine organisatorische Höchstleistung.

Ob es bei flächendeckenden Absagen von Veranstaltungen zur finanziellen Unterstützung von Künstlern und Veranstaltern kommen wird, dazu will man sich im Potsdamer Kulturministerium noch nicht festlegen. „Wir werden das sicher prüfen“, so Ministeriumssprecher Stephan Breiding.

Auch beim Berliner Senat wird darüber bereits nachgedacht, wie der dortige Kultur- und Clubszene geholfen werden könne, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller ( SPD).

An der Berliner Staatsoper Unter den Linden versucht sich Generalmusikdirektor Daniel Barenboim unterdessen mit einer Alternative zu Live-Auftritten. Die Oper „Carmen“ wird am Donnerstagabend vor leeren Rängen stattfinden. Die Aufführung kann aber auf der Internet-Plattform der Staatsoper kostenlos gestreamt werden.

Von Mathias Richter und Marcus Pfeiffer