Coronavirus: Kaum noch Schutzkleidung in den Arztpraxen übrig

Potsdam

In der Ärzteschaft des Landes Brandenburg rumort es wegen des Umgangs mit dem Coronavirus. Das hat eine Informationsveranstaltung für Ärzte in Potsdam am Mittwoch gezeigt. Geladen hatten die Landesärztekammer, die Landeskrankenhausgesellschaft und das Gesundheitsministerium. Im großen Saal der Ärztekammer in der Pappelallee waren damit so gut wie alle wichtigen medizinischen Funktionäre Brandenburgs vor Ort – und sehr viele niedergelassene Ärzte. Die Sitzplätze reichten bei weitem nicht aus, viele mussten stehen.

Ärztin weiß nicht mehr, wie sie mit der verbleibenden Schutzkleidung noch behandeln soll

Warum der Andrang so groß war, zeigte sich sehr schnell nach den ersten Vorträgen. Die Fragen der Zuhörer waren die spannendsten Beiträge an diesem späten Nachmittag. Sie zeigten: Den niedergelassenen Ärzten fehlt, wie vielen Krankenhausmitarbeitern, vor allem die Ausrüstung. Eine Ärztin erzählt, sie habe noch zehn Schutz-Masken. Man könne sich ausrechnen, wie lange diese in der aktuellen Situation noch reichten. Dann wisse sie nicht mehr, wie sie behandeln solle. Tosender Applaus aus dem Publikum.

Lesen Sie auch: Ministerium bestätigt ersten Coronafall in Brandenburg

Eine andere Ärztin berichtet, sie habe gerade noch zehn weitere Masken für 200 Euro auf dem Schwarzmarkt gekauft. Eine weitere sagte ironisch: Demnächst müssten die Patienten die Masken selbst mitbringen. Die meisten hätten ja ausreichend zu Hause.

Redner und Fragesteller betonen: Kein Grund zur Panik wegen des Virus

Alle Redner und viele Fragesteller betonten immer wieder, dass es keinen Grund zur Panik wegen des Virus gebe, dass vor allem in der Bevölkerung ein besonnener Umgang unbedingt notwendig sei. Es wurde aber sehr deutlich, dass viele Ärzte auch mehrere Wochen nach dem ersten bestätigten Fall in Deutschland noch immer nicht genau wissen, wie sie bei einem begründeten Verdacht exakt vorzugehen haben. Und wie sie die Masse an Patienten mit immer deutlicher zur Neige gehender Ausrüstung behandeln sollen.

Lesen Sie auch: Amtsarzt zum Coronavirus: Ich sehe uns derzeit gut gerüstet

Eine Kinderärztin aus Kleinmachnow wurde am deutlichsten und bekam den meisten Beifall: Sie schilderte die Situation in ihrer Praxis, in der täglich Eltern mit ihren Kindern kämen und fragten, ob sie mit dem Coronavirus infiziert seien. Sie forderte dringlich dazu auf, Patienten vorzuselektieren. „Wir müssen dazu kommen, dass die Menschen in der Lage sind, einen Abstrich für ein Labor zu Hause selbst zu machen. Es braucht doch nur einen Youtuber, der das einmal vernünftig erklärt“. Dass Patienten weiterhin in ihr Wartezimmer kommen, sei nicht mehr zu rechtfertigen. „Wir können die Situation bald nicht mehr händeln.“

Teilweise Zwischenrufe und hämisches Lachen aus dem Publikum

Die Redner auf der Bühne waren zeitweise einem Ansturm von Fragen und hämischem Gelächter bei unbefriedigenden Antworten ausgesetzt. Im Kreuzfeuer stand immer wieder die Ärztin Margret Seewald aus dem Referat für den öffentlichen Gesundheitsschutz des Gesundheitsministeriums. Sie wich dennoch nicht aus, versuchte immer wieder aufzuklären und zu vermitteln, räumte aber ein: „Dass vieles in der derzeitigen Situation unglücklich läuft und ich Ihnen nicht sofort neue Schutzkleidung besorgen kann, weiß ich doch“. Ein „Kochrezept“ beim Umgang mit Patienten könne sie nicht bieten.

Am Anfang der Veranstaltung hatte der Präsident der Landesärztekammer, Frank-Ullrich Schulz noch darum gebeten, in der Diskussion auf emotionale Beiträge zu verzichten und für eine sachliche Debatte zu sorgen. Im weiteren Verlauf war deutlich zu merken, dass das zahlreichen Ärzten zunehmend schwer fällt.

Lesen Sie auch: Landkreis Oberhavel richtet Corona-Infotelefon ein

Von Ansgar Nehls