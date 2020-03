Coronavirus: Strategiewechsel möglich

Potsdam

Die beste Methode, das Coronavirus in Brandenburg und Deutschland zu bekämpfen, könnte bald geändert werden. Das hat Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Donnerstag im eigens einberufenen Gesundheitsausschuss des Landtages gesagt.

„Noch sind wir nicht an diesem Punkt. Aber es kann sein, dass wir es uns bei einer weiteren Verbreitung der Krankheit nicht leisten können, Ressourcen für die Verfolgung von Tausenden Kontaktpersonen zu verschwenden“, sagte Nonnemacher. Man müsse unbedingt weiterhin genügend Ressourcen für die Behandlung geschwächter Patienten zur Verfügung haben.

„Noch sind wir nicht an dem Punkt“ – aber Strategie könnte bald geändert werden

Die aktuelle Strategie, die auch vom Robert-Koch-Institut empfohlen wird, nennt sich „Containment“, zu deutsch: Eindämmung. Ihr zufolge recherchieren die jeweiligen Gesundheitsämter unter anderem bei jedem bestätigten Coronafall die zum Teil sehr zahlreichen Kontaktpersonen. Nonnemacher sagte im Ausschuss, teilweise stünden bis zu 200 Personen mit einem Patienten in Kontakt. Bei bislang nur einem bestätigten Fall in Brandenburg ist das zu leisten. Wenn sich aber, wie es laut Nonnemacher zu erwarten ist, die Fälle häufen, gerate die Strategie an ihre Grenzen.

Dann könnte es einen Kurswechsel hin zum nächsten Schritt, der „Protection“, also Schutz-Phase kommen. In ihr wird der Fokus vornehmlich auf die besonders gefährdete ältere und auch die durch andere Krankheiten geschwächte Bevölkerung gerichtet – um dort die Ressourcen zu bündeln. Es sei aber durchaus auch möglich, sagte Nonnemacher, dass beide Strategien für eine Zeit lang parallel verfolgt würden.

Robert-Koch-Institut will bei Coronavirus weiter Zeit gewinnen

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt die „Containment“-Strategie auch deswegen weiterhin, um Zeit zu gewinnen. In den wärmeren Frühlings- und Sommermonaten könnte die Krankheit sich, wie Grippewellen auch, abschwächen. Tröpfcheninfektionen, durch die auch das Coronavirus wohl vornehmlich verbreitet wird, sind dann nicht so effektiv wie zur kalten Jahreszeit.

Potsdamer Schülergruppe soll getestet werden: Unterdessen soll eine große Gruppe von Schülern und Lehrern aus Potsdam, die zum Skifahren in Norditalien ist, direkt nach ihrer Rückkehr vorsorglich auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet werden. Das bestätigte Nonnemacher im Ausschuss. Dabei geht es um 87 Menschen, darunter 70 Schüler von drei Schulen, einige Lehrer sowie Busfahrer. Sie sollen am Samstag im Gesundheitsamt Potsdam empfangen werden, kündigte Amtsleiterin Kristina Böhm am Donnerstag an. „Alle Kinder, die Lehrer und auch die Busfahrer werden einen Abstrich bekommen auf das Coronavirus.“

Potsdamer Schülergruppe fährt fast vollständig wieder Ski

Die Gruppe aus Schülern und Lehrern war am vergangenen Wochenende zu der Reise nach Südtirol aufgebrochen. Die Alfred-Nobel-Gesamtschule Potsdam teilte auf ihrer Internetseite mit, fünf der zwölf Schüler der Schule hätten gleich nach ihrer Ankunft im Hotel Symptome einer Erkältung gezeigt. Sie hätten zwei Tage den Skikurs ausgesetzt. „Heute sind bis auf zwei Jugendliche wieder alle beim Skikurs“, heißt es dort weiter.

Schulschließungen: Der Brandenburgische Pädagogen-Verband hält mögliche flächendeckende Schulschließungen wie in Italien derweil nicht für sinnvoll. „Man kann nicht alle Schulen auf einmal schließen“, sagte Präsident Hartmut Stäker am Donnerstag in Potsdam. Wenn etwa jemand nach einer Schließung für die Dauer der Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen wieder in der Schule sei, könne er sich aber auch in der Zeit infiziert haben. „Dann ist das Risiko der Verbreitung wieder da.“ Die Frage einer Schließung stelle sich eher, wenn ein Verdacht bei Lehrern bestehe, weil sie einen größeren Kontaktradius als Schüler hätten.

Insgesamt 13 Fälle in Berlin

Berlin: In der Hauptstadt hatten sich bis Donnerstagabend nachweislich 13 Menschen mit dem neuen Coronavirus angesteckt. Das waren rund doppelt so viele wie am Dienstag. Die Mehrzahl der neuen Infektionen steht aber im Zusammenhang mit bereits bekannten Patienten. Es sind Menschen, die persönlichen Kontakt zu Infizierten hatten – und deshalb getestet wurden. „Wir müssen davon ausgehen, dass wir noch weitere Fälle haben werden“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci ( SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Das Tempo der Ausbreitung könne niemand vorhersagen.

Fall in Frankfurter Nachbarstadt: In der Gemeinde Cybinka im polnischen Kreis Slubice gibt es derweil nach Informationen der „ Märkischen Oderzeitung“ den ersten bestätigten Coronafall. Die Stadt Slubice liegt, nur durch den Fluss getrennt, in unmittelbarer Nachbarschaft von Frankfurt (Oder). Der infizierte Patient soll unter anderem am Busbahnhof in Frankfurt (Oder) umgestiegen sein.

Von Ansgar Nehls