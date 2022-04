Cottbus

Die AfD stellt bisher weder in Brandenburg noch in irgendeinem anderen Bundesland einen Hauptverwaltungsbeamten – seien es Oberbürgermeister oder Landräte. Um das zu ändern, startet die Cottbuser AfD einen erneuten Anlauf: In Cottbus hat die Partei den Landtagsabgeordneten Lars Schieske als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 11. September nominiert. Formal soll er bei der Mitgliederversammlung am 30. April aufgestellt werden.

Cottbus wird oft als Versuchsfeld für die radikale Rechte in Deutschland bezeichnet. Doch wie realistisch sind die Chancen, dass ein AfDler im Herbst das Rathaus erobern kann?

Gute Wahlergebnisse – aber es reichte nicht fürs Direktmandat

Der Cottbuser AfD-Vorsitzende Jean-Pascal Hohm verweist darauf, dass seine Partei zuletzt bei der Bundestags- und Kommunalwahl stärkste Kraft in der Lausitzstadt geworden sei. Schieske habe mit seinem „starken Erststimmenergebnis zur Landtagswahl (27,3 Prozent) bereits bewiesen, dass er großen Rückhalt bei den Cottbuser Bürgern genießt“, so Hohm.

Der Cottbuser Linken-Chef Christopher Neumann zeigte sich nicht überrascht von der Nominierung. „Die AfD ist eine Partei, der daran liegt, einen Spaltpilz in die Gesellschaft zu treiben“, warf Neumann ihr vor. „Cottbus ist eine Stadt, in der das immer wieder gelingt.“ Schieske sei dafür der richtige Kandidat.

Amtsinhaber Holger Kelch (CDU) tritt nicht mehr an

Amtsinhaber Holger Kelch (CDU) hatte im Oktober 2021 erklärt, dass er vor allem aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder kandidieren wolle. Für die CDU will sich der Cottbuser Dezernent für Ordnung und Sicherheit, Thomas Bergner, um das Amt bewerben.

Die SPD schickt Tobias Schick, Geschäftsführer des Stadtsportbundes, ins Rennen. Linken-Chef Neumann bedauerte, dass es bisher nicht gelungen sei, einen Kandidaten eines überparteilichen Bündnisses zu haben.

Parteiintern gilt Berufsfeuerwehrmann Schieske wegen seines Berufs als bodenständig, manche finden ihn schlicht. Der Mobilisierung auf der Straße ist er wegen seiner Nähe zum fremdenfeindlichen Verein „Zukunft Heimat“ verbunden, dessen Chef der AfD-Fraktionschef im Landtag, Hans-Christoph Berndt, ist. Doch lässt sich Schieske nicht klar einem Lager zuordnen, weder den Flügel-Anhängern um die Landesvorsitzende Birgit Bessin noch den Machtoptionsstrategen um Landesvize René Springer und den Cottbuser Berndt.

Der 1977 geborene Schieske ist in Cottbus als Mitbegründer des Netzwerkknotens „Die Mühle“ in der Cottbuser Innenstadt einer der Exponenten jener Gruppe von AfD-Leuten, die eine Verwurzelung der Partei in gesellschaftlichen Projekten vorangetrieben haben. Die Mühle wurde vom neurechten Aktionsbündnis „Ein Prozent“ mit finanziert und als „patriotischer Bürgertreffpunkt“ beziehungsweise „Leuchtturm des Widerstands gegen das System Merkel“ gepriesen. Das Projekt hatte aber keinen Bestand. Schieske ließ sich im Juli 2019 mit einem T-Shirt sehen („Revolte für die Heimat“ mit Wolfskopf), das bei Neonazis populär ist.

Parteiische Lautsprecheransage aus dem Feuerwehrauto

Einer breiteren Öffentlichkeit wurde der Cottbuser bekannt, als er auf einer flüchtlingsfeindlichen Demonstration von „Zukunft Heimat“ aus einem städtischen Feuerwehrfahrzeug heraus „Patrioten“ grüßte – per Lautsprecher. Gegen den Feuerwehrmann wurde ein Disziplinarverfahren eröffnet – und später wieder eingestellt. Zuletzt wetterte der Feuerwehrmann gegen die Maskenpflicht – er hatte selbst ein Maskenattest vorgelegt, obwohl Feuerwehrleute beruflich mit Atemschutz umgehen müssen können.

Wie gehen die anderen Parteien mit dem Auftauchen eines Mitbewerbers vom rechten Rand um? Der Potsdamer Extremismusforscher Gideon Botsch fände es „gut, wenn die demokratischen Parteien eigene Kandidaten aufstellen“. CDU und SPD hätten das ja bereits angekündigt. Schaue man sich die bisherigen Wahlergebnisse der AfD in Cottbus an, sei es aus Sicht der Partei eine „realistische Überlegung, dass man es in die Stichwahl schafft“, wo dann nur zwei Kandidaten übrig bleiben. Dennoch bezweifelt Botsch, dass ein AfD-Kandidat in dieser zweiten Runde siegen wird. „Ich würde mit einer größeren Mehrheit gegen einen AfD-Kandidaten rechnen“, so der Politikwissenschaftler von der Universität Potsdam.

Der Uni-Standort und sein Image

Cottbus sei eine Stadt, die als Universitätsstandort demnächst sogar mit einer eigenen Medizinfakultät von sich reden machen wolle. Ein AfD-Mann vom Format Schieskes als Oberbürgermeister scheine vielen Bürgern unpassend. Zwar könne ein Kandidat Schieske, dem der Geruch des Straßenaktivisten und „Zukunft-Heimat“-Aktivisten anhafte, das Kernpotenzial der AfD-Wähler mobilisieren. Doch sei es fraglich, ob es Schieske gelingen werde, „die konservativen Cottbuser Bürger von sich zu überzeugen“.

Außerdem verweist Botsch auf offenen Streit in der AfD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung. „Die AfD wurde stärkste Kraft in Cottbus, aber sie hat nichts daraus gemacht“, urteilt Botsch. Vor Ort agiere die Partei vor allem destruktiv und mittels Straßenmobilisierung, sie gestalte aber nichts. Tatsächlich ist die Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung zerfallen.

Die Cottbuser Grünen-Kommunalpolitikerin Barbara Domke sagt: „OB-Wahlen sind Personenwahlen – und Lars Schieske hat sich nicht hervorgetan bisher und nichts für die Bürgerschaft geleistet – das könnte ihm auf die Füße fallen.“ Ihre Partei tritt laut Domke nicht mit einer eigenen Persönlichkeit zur Wahl an, will aber in einer Stichwahl eine Empfehlung abgeben.

CDU: „Schieske sollte nicht ernsthaft Verantwortung tragen“

CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann kennt Schieske aus der Arbeit im Bildungsausschuss des Landtags. Er sagt: „Ich kann mir Herrn Schieske nicht als jemanden vorstellen, der ernsthaft Verantwortung tragen sollte.“

Die Cottbuser SPD-Bundestagsabgeordnete Maja Wallstein gibt sich selbstbewusst. Sie verweist darauf, dass bei der Bundestagswahl 2021 das Direktmandat an die SPD gegangen sei. „Cottbus hat sich ganz konkret gegen Blau entschieden“, sagt die 36-Jährige, die damals einen von einigen Beobachtern erwarteten AfD-Sieg im Wahlkreis vereitelte. Eine Einigung der anderen Parteien auf einen gemeinsamen Kandidaten sei daher nicht nötig. „Wir sollten nicht unser politisches System nach der AfD ausrichten“, warnt Wallstein. Sie sehe einer Stichwahl mit möglicher AfD-Beteiligung gelassen entgegen.

Von Ulrich Wangemann