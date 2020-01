Cottbus

Nach der Massenschlägerei bei einem Fußballhallenturnier in Cottbus hat die Polizei sieben Tatverdächtige ausfindig gemacht. Die Ermittlungen dauerten an, sagte ein Sprecher am Montag. Die Streitigkeiten seien von einer Gruppe mit etwa 20 bis 30 alkoholisierten Personen ausgegangen, teilte die Polizei mit. Zu der Auseinandersetzung war es am Sonntagabend kurz nach dem Ende des Turniers in einer Sporthalle gekommen. Vier Menschen seien dabei verletzt worden, berichtete der Sprecher. Zunächst war von drei Verletzten die Rede gewesen. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die Hinweise zum Ablauf des Geschehens geben können.

Von RND/dpa