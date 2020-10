Potsdam

Als erste Region in Brandenburg zählt die Stadt Cottbus zu den bundesweiten Corona-Risikogebieten mit mehr als 50 neuen Infektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche. Der Wert liege bei 57,2, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Wenn ein solcher Wert überschritten ist, gelten in mehreren Bundesländern besondere Beschränkungen, zum Beispiel – wie in Brandenburg – ein Beherbergungsverbot.

Das bedeutet, dass Cottbuser derzeit auch in Brandenburgs nicht mehr übernachten dürfen – abgesehen von den eigenen vier Wänden. Das Beherbergungsverbot greift in Brandenburg auch für Menschen aus märkischen Risikogebieten.

Kritik am Beherbergungsverbot

Fraglich ist allerdings, ob es dabei bleibt. Kritische Stimmen werden immer lauter – auch aus Reihen der Brandenburger SPD. In der Abstimmung von Bund und Ländern am Mittwoch gab es keine neuen Erkenntnisse. Brandenburg hält an den geltenden Einschränkungen fest.

Allerdings hat ein Betreiber einer Ferienanlage in Ostprignitz-Ruppin gegen das Beherbergungsverbot geklagt. Der Klage schloss sich auch Brandenburgs Hotel- und Gaststättenverband an. Eine Eilentscheidung des Oberverwaltungsgerichts wird noch in dieser Woche erwartet. In Baden-Württemberg hat ein Gericht am Donnerstag das Beherbergungsverbot gekippt. In Sachsen hat die Regierung am Donnerstag die Aufhebung des Beherbergungsverbots angekündigt.

