Cottbus/Berlin

Die Cottbuser Frauenärztin und Homöopathin Samira Mohamed klagt gegen die Landesärztekammer Brandenburg. Sie will sich nicht damit abfinden, dass die Kammer die Homöopathie im Sommer aus ihrem Weiterbildungskatalog gestrichen hat.

Dagegen hat der Berliner Anwalt Detlef Borrmann im Auftrag Mohameds eine Normenkontrollklage am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingereicht. Borrmann sieht in der Entscheidung einen Verstoß gegen das Brandenburgische Heilberufsgesetz, das genau den rechtlichen Status solcher Weiterbildungen regelt. Hinter der Klage steht neben Mohamed noch etwa ein Dutzend weitere homöopathisch arbeitende brandenburgische Ärzte.

Anzeige

Es geht um die Bewertung des Rechtswegs

Borrmann sieht auch die vom Grundgesetz gesicherte Freiheit der Berufswahl gefährdet, indirekt sogar die Freiheit der Wissenschaft. Bei dieser Normenkontrollklage gehe es nicht um eine Bewertung der Homöopathie selbst, sondern nur um die Frage, ob ihre Entfernung aus dem Weiterbildungsangebot rechtens war. Eine ähnliche Klage hat Borrmann schon im Juli in Bremen eingereicht.

Die Frauenärztin Mohamed selbst ist von der neuen Regelung gar nicht betroffen. Sie machte ihre Weiterbildung in Homöopathie schon vor zehn Jahren und wurde damals von der Landesärztekammer geprüft. Sie darf die Zusatzbezeichnung also behalten. Sie sorgt sich aber um jüngere Ärzte. „Für sie gibt es keinen Anreiz mehr, eine Weiterbildung zu machen, die keine Anerkennung mehr bekommt“, sagt Mohamed der MAZ. Die Prüfung durch die Landesärztekammer sei ja auch eine Art Gütesiegel.

Samira Mohamed ist Ärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und führt die Zusatzbezeichnung Homöopathie. Quelle: privat

Zu ihr in die Praxis kämen Frauen nicht zuletzt, weil sie auch homöopathisch arbeite, erklärt sie. Sie arbeitet auch mit konventionellen medizinischen Methoden, verteidigt aber entschieden die Homöopathie. „Es gibt Studien, die einen größeren Nutzen als nur den Placeboeffekt, belegen“, sagt die Medizinerin. Sie habe zum Beispiel bei der Behandlung der bakteriell verursachten Brustentzündung mit Homöopathie sehr gute Erfahrungen gemacht. „Ich habe seit Jahren kaum noch Antibiotika verschrieben.“

Sogar die Kassen sollen profitieren

„Ich sehe, dass es hilft“, sagt sie. Im Endeffekt profitieren sogar die Kassen, da geringere Krankenhausbesuche und weniger Krankschreibungen in Anspruch genommen würden. Womöglich seien die Wirkungsprinzipien der Homöopathie von der Wissenschaft einfach noch nicht verstanden. Den in Aspirin enthaltenen Wirkstoff Acetylsalicylsäure habe man zum Beispiel in Form von Weidenrinde sehr früh als Schmerzmittel eingesetzt, ohne die Ursachen der entzündungshemmenden Wirkung kennen zu können. Homöopathie gehe von anderen Grundprinzipien aus als die wissenschaftlich anerkannten medizinischen Verfahren, meint sie.

Ähnlich sieht es der Berliner Anwalt Borrmann, der auf Studien zur Wirksamkeit des Verfahrens verweist. Eben diese Wissenschaftlichkeit wird von der akademischen Forschung aber bestritten. Forscher weisen auch auf Risiken hin, da homöopathische Verfahren den Einsatz wirkungsvoller Medizin verzögern könnten. Borrmann selbst rechnet nicht mit einer Entscheidung vor Mitte 2021. Auch im Bremer Verfahren gibt es noch keine Entscheidung des dortigen Verwaltungsgerichts.

Die Brandenburgische Landesärztekammer selbst weist darauf hin, dass es immer noch Möglichkeiten gebe, die Zusatzbezeichnung zu erwerben und zu tragen. „Ärzte, die nach dem Stichtag in anderen Ärztekammerbereichen die Weiterbildung Homöopathie beginnen und eine Anerkennung erhalten, dürfen auch zukünftig die Bezeichnung in Brandenburg führen“, sagt Sprecher Elmar Esser. Die Homöopathie in ihre neue Weiterbildungsordnung übernommen haben die Kammern in Baden-Württemberg, Sachsen, Thüringen und Westfalen-Lippe.

Von Rüdiger Braun