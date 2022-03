Cottbus

Die Polizei ist zu Recht daran gehindert worden, den Versammlungsleiter des Coronapolitik-kritischen „Cottbuser Abendspaziergangs für die Freiheit“ am Montag auszutauschen. Das hat am Montag die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Cottbus in einem Eilverfahren entschieden, wie das Gericht am Dienstagvormittag mitteilte. Das Versammlungsrecht stehe höher als die Bedenken der Polizei gegen den Anmelder der Demo, so sinngemäß das Gericht.

Cottbuser AfD-Chef wehrte sich erfolgreich vor Gericht

Betroffen ist der Cottbuser AfD-Vorsitzende Jean-Pascal Hohm. Der hatte die Kundgebung angemeldet und wollte als Veranstaltungsleiter fungieren. Die Polizeidirektion Süd als Versammlungsbehörde verfügte allerdings, Hohm von der Veranstaltung auszuschließen und eine „andere geeignete und zuverlässige Person als Versammlungsleiter zu bestimmen“, wie es in der Erklärung des Gerichts heißt. Dagegen legte Hohm Widerspruch bei der Behörde ein und stellte beim Verwaltungsgericht Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz – mit Erfolg. So konnte Hohm am Montag tatsächlich als Leiter und Redner durch die Veranstaltung führen, wie die Polizeidirektion Süd bestätigte.

Anzeigen gegen Hohm in der Vergangenheit

Hintergrund: Die Polizei und Hohm haben schon mehrfach Probleme miteinander gehabt, weil Hohm de facto als Leiter von nicht angemeldeten Zügen durch Cottbus auftrat. Die Polizei hatte das Vorgehen gegen Hohm am Montag mit einer „unmittelbaren Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ begründet, äußerte ein Gerichtssprecher. Hohm hatte Anfang des Jahres in sozialen Medien zu unangemeldeten Demonstrationen in der Lausitz-Stadt aufgerufen. Die Polizei erstattete daraufhin Strafanzeige gegen den Kommunalpolitiker wegen Verstößen gegen das Versammlungsrecht. Die Kundgebungen wurden damals aufgelöst. Vor diesem Hintergrund hält die Versammlungsbehörde den in der AfD zum völkischen Flügel gehörenden Politiker für unzuverlässig.

Das Gericht teilte sinngemäß mit, Hohm – der Name wird nicht genannt – habe 2021 ähnliche Veranstaltungen angemeldet, die keinen Anlass zur Annahme gäben, die öffentliche Sicherheit sei durch ihn gefährdet. Außerdem habe das Land zuletzt „Beschränkungen in Bezug auf das Versammlungsrecht weitestgehend beseitigt“. Deshalb sei ein Ausschluss Hohms nicht verhältnismäßig. Ob Hohm sich tatsächlich als unzuverlässig erwiesen habe, müsse angesichts des hohen Werts des Versammlungsrechts nicht eingehender geprüft werden.

Rechtsmittel wurde nach Angaben des Gerichts nicht eingelegt. Die Veranstaltung ist schließlich vorbei.

Von Ulrich Wangemann