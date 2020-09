Cottbus

An diesem Donnerstag findet wieder der Welttag der Suizidprävention statt. Die MAZ sprach mit der Leiterin der kirchlichen Telefonseelsorge Cottbus, Corinna Preuß.

Mit welchen Nöten rufen die Menschen bei der Telefonseelsorge an?

Es sind sehr vielschichtige Themen, die oft auch ineinandergreifen. Es sind existenzielle Themen wie Familie, Beziehung, Kinder, Gesundheit. In den letzten Jahren haben wir auch eine große Zunahme von Anrufern, die unter psychischen Erkrankungen leiden. Eng verknüpft ist damit oft das Thema Einsamkeit. Weitere Themen sind natürlich finanzielle Nöte, Probleme im Beruf wie Mobbing oder Burnout oder auch Arbeitslosigkeit.

Unterscheiden sich die Problemlagen in Brandenburg von denen anderer Bundesländer?

Grundsätzlich sind die Abweichungen minimal. Natürlich sind die Probleme immer auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Situation. So hat zum Beispiel Corona in diesem Jahr die Menschen besonders stark belastet.

Kinder konnten sterbende Väter nicht besuchen

Was trugen die Menschen während der Pandemie vor?

Zum Beispiel waren es die Einschränkungen der Kontakte zu Familienmitgliedern. Es gab aber auch katastrophale Zusammenbrüche von kleinen Firmen oder von deren Einnahmen. Da sind Kurzarbeit, manchmal plötzlich hereinbrechende Arbeitslosigkeit. Oft kam natürlich auch der Aspekt der Erkrankung selbst hinzu. Es gab einige, bei denen Familienmitglieder erkrankt waren oder sogar an Covid-19 verstorben sind. Alles in allem war und ist da eine große Verunsicherung und Hilflosigkeit bei den Menschen. Die unklare, fremde Situation löste und löst Ängste bei vielen Menschen aus.

Gab es während der Pandemie mehr Anrufer als sonst?

Genau können wir das nicht sagen, denn grundsätzlich klingeln bei der Telefonseelsorge die Telefone sowieso ständig. Aber es wurden sicher mehr Gespräche geführt. In den meisten Telefonseelsorgestellen haben unsere Ehrenamtliche in dieser Zeit viele Dienste mehr übernommen und standen viele Stunden mehr für Anrufer zur Verfügung. Insofern gab es sicher viel mehr Gespräche als zu anderen Zeiten.

Gab es in dieser Zeit Schicksale, die Sie besonders berührt haben?

Ich kann mich erinnern, an Menschen, die ihre Angehörigen nicht mehr im Krankenhaus besuchen konnten und wo ganz enge Familienangehörige, unter anderem auch die Väter selbst im Sterben lagen und von ihren Kindern nicht begleitet werden konnten. Aber auch weniger dramatische Dinge wie etwa das Homeoffice oder das Homeschooling hat Familien mit Kleinkindern sehr an die Grenzen gebracht. Uns riefen da Menschen an, die ein halbes Jahr zuvor nicht im Entferntesten daran gedacht hätten, je die Telefonseelsorge zu brauchen.

Was waren die Probleme beim Homeschooling?

Es war oft eine Überlastung. Die Menschen mussten ihre Kinder zu Hause betreuen und zugleich ihre Arbeit erledigen. Sie hatten oft Berge von Schulaufgaben ordnungsgemäß zu begleiten, das war für viele eine absolute überfordernde Situation. An ein Beispiel erinnere ich mich sehr gut, als uns eine alleinerziehende Mutter anrief. Hier gab es keine Entlastung durch einen Partner. So etwas alles alleine zu schaffen ist extrem schwer.

Vertrauensvoll sprechen zu können hilft schon

Wie kann ein Telefonseelsorger helfen, wenn solche Situationen so überwältigend sind?

Zunächst einmal ist es überhaupt eine Entlastung, vertrauensvoll und geschützt darüber sprechen zu können, was das eigene Leben gerade so unerträglich schwer macht. Schon das schafft erste Hilfe. Die Telefonseelsorge hatte viele Jahre den Slogan: Aus Worten können Wege werden. Das fasst die Wirkung unserer Gespräche gut zusammen. Wenn ich über schwierige Lebenssituationen mit einem Gegenüber spreche, die oder der mich wertschätzend begleitet, kommen mir selbst Ideen und Lösungsmöglichkeiten. Hier kann der Seelsorger eine große Hilfe sein, wenn er gemeinsam mit dem Anrufer noch solchen Lösungen sucht.

Wenn der Seelsorger spürt, dass jemand akut suizidgefährdet ist, was kann sie oder er da tun?

Unsere ehrenamtlichen Seelsorger sind durch ihre knapp einjährige Ausbildung auf solche Situationen sehr gut vorbereitet. Die kritischen Situationen selbst sind immer sehr individuell. Der Seelsorger muss in dieser Situation ganz bei dem Anrufer sein und genau spüren, was dieser Mensch in diesem Moment braucht, damit er im Leben und zunächst vor allem auch im Gespräch bleibt. Der Seelsorger kann dann zum Beispiel ganz eng begrenzte Absprachen mit dem Anrufenden treffen, damit der Anrufende für sich eine Stütze hat, aber auch Klarheit bekommt, was als Nächstes möglich oder denkbar ist.

Der Welttag der Suizidprävention ist auch als Appell an alle zu verstehen. Was können wir im Alltag tun, um Menschen in Not zu helfen?

Wichtig ist es, den Menschen ein Gegenüber zu bieten und sie ernst in ihrer Situation zu nehmen. Wenn ich zum Beispiel erlebe, dass ein Jugendlicher sich immer mehr zurückzieht und immer sprachloser wird, sollte ich versuchen, mit ihm in Beziehung zu kommen. Genau das macht ja auch die Telefonseelsorge. Ich könnte also auch im Alltag zum Beispiel einen solchen Jugendlichen ansprechen. Ich sollte versuchen, ihn ernst zu nehmen, anstatt nur abzuwiegeln und zu denken, naja, es ist ja nur die Pubertät. Es geht letztlich auch im Alltag darum, wirklich verstehen zu wollen, was einem anderen Menschen das Leben gerade so schwer macht.

info: Telefonseelsorge kostenlos unter 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222

Von Rüdiger Braun