Potsdam

Drei Varianten des Sars-CoV-2 Virus machen den Medizinern und der Politik derzeit die größten Sorgen: die als erstes in Südengland festgestellte Variante B. 1.1.7., die in Süddafrika aufgetauchte Variante B.1.351 und die in Brasilien zuerst entdeckte Variante P1. Klar ist bei den englischen und südafrikanischen Varianten schon jetzt, dass sie ansteckender sind und sich schneller verbreiten. Klar ist bei allen drei Varianten, dass sie inzwischen in Deutschland angekommen sind. Wie steht es aber um die Reaktion dieser Viren auf die vorhandenen Impfstoffe? Könnten sie die von der Impfung hervorgerufene Immunreaktion unterlaufen?

Biontech / Pfizer versichern Wirksamkeit auch bei Mutation

Biontech und Pfizer sind sich sicher, dass ihr Impfstoff auf jeden Fall gegen die englische Variante B. 1.1.7. wirkt. Die Firmen veröffentlichten schon am 20. Januar Ergebnisse einer Studie. Die Forscher hatten Blutseren von geimpften Patienten verwendet und setzen es einem dem B. 1.1.7.-Virus nachempfundenen Pseudovirus aus. Ergebnis: Auch hier wurden die Viren von dem mit Antikörpern gefüllten Serum neutralisiert.

Anzeige

Lesen Sie auch: So kommt man an einen Impftermin in Brandenburg

Biontech und Pfizer hatten schon zuvor nachgewiesen, dass Blutserum der von ihnen geimpften Patienten auch Viren mit einer sogenannten N501y-Mutation neutralisiert. Es ist die Mutation, die auch im Virus aus Südafrika eine Rolle spielt.

Moderna-Geschäftsführer: Impfstoff wirkt bei Mutationen

Ähnliche Ergebnisse vermeldet die amerikanische Firma Moderna, deren ebenfalls mit mRNA arbeitender neuartiger Impfstoff schon in Deutschland zugelassen ist. Moderna hatte ähnliche Untersuchungen durchgeführt wie Biontech und Pfizer. „Die neuen Daten bestärken uns in unserer Annahme, dass der Covid-19-Impfstoff von Moderna vor diesen neu entdeckten Varianten schützt“, hatte Moderna-Geschäftsführer Stéphane Bancel, gesagt.

Lesen Sie auch: Impf-Fehlstart: Plötzlich steht auch Ministerin Nonnemacher in der Kritik

Allerdings hatte die Firma bei den neutralisierenden Antikörpern eine Abnahme beobachtet wenn sie es mit der in Südafrika entdeckten Variante zu tun hatten. Laut Moderna bestand zwar immer noch Impfschutz, dennoch habe man im Anschluss die Entwicklung einer Auffrischung der Impfung gestartet. Moderna-Geschäftsführer Stéphane Bancel erklärte diesen Schritt als eine außerordentliche Vorsichtsmaßnahme aufgrund der beobachteten Abschwächung.

Astra-Zeneca-Impfstoff wirkt offenbar schlechter gegen Mutation aus Südafrika

Nicht so gut steht derzeit der schwedisch-britische Hersteller Astra-Zeneca da – und zwar nicht nur, weil er versprochenen Lieferumfängen nach Europa nicht nachkommt. Studien hatten ergeben, dass die bisher zugelassenen Impfungen wahrscheinlich schlechter gegen die in Südafrika beobachteten Virusmutationen wirken. Der Impfstoff von Astra-Zeneca ist ein sogenannter Vektor-Impfstoff. Er besteht aus den „Hüllen“ harmloser Viren, die den „Bauplan“ für ein Eiweiß auf der Oberfläche des Coronavius Sars-CoV-2 enthalten. Es entstehen keine vollständigen Coronaviren, gleichwohl wird der Körper zu einer Immunabwehr angeregt. Jetzt will das Unternehmen seinen Impfstoff an die neuen Varianten anpassen.

Leser Sie auch: Mutationen: Was passiert, wenn die neuen Coronaviren in Potsdam auftreten?

Berichte des „Handelsblattes“, wonach der Astra-Zeneca-Wirkstoff ausgerechnet bei sehr alten Menschen insgesamt nicht besonders gut wirke, hat das Bundesgesundheitsministrerium inzwischen zurückgewiesen. Dabei handele es sich um ein Missverständnis bei der Auswertung der Daten. Dass nur sehr wenige Versuchspersonen über 70 Jahre alt gewesen seien, lasse nicht den Schluss zu, das Mittel zeige bei diesen nur eine Wirksamkeit von acht Prozent.

Sanofi /Gsk mit enttäuschenden Zwischenergebnissen

Ganz unabhängig von den Varianten hat aber wohl der vom französischen Hersteller Sanofi und seinem britischen Partner Gsk derzeit getestete Impfstoff enttäuschende Zwischenergebnisse hervorgebracht. Der Impfstoff-Kandidat führte bei älteren Erwachsenen zu einer viel schwächeren Immunisierung als bei jüngeren. Er verfehlte also die gewünschte Wirkung genau bei der Gruppe, die am meisten gefährdet ist.

Der Impfstoff des Herstellers bietet dem Körper sogenannte Antigene dar, also als wesentlich angenommene Bestandteile des echten Virus. Offensichtlich waren diese Antigene in diesem Falle nicht günstig ausgewählt. Bei einer Variante des ursprünglichen Virus könnte man damit noch mehr daneben liegen.

Sorge wegen Varianten aus Brasilien

Die Virologin Sandra Ciesek vom Universitätsklinikum Frankfurt am Main macht sich derweil Sorgen wegen der Mutationen E484K und K417N. Diese kommen nur in der südafrikanischen und brasilianischen Variante vor und „haben wahrscheinlich einen Einfluss auf die Neutralisierung“ durch das Immunsystem, wie Ciesek dem Norddeutschen Rundfunk ( NDR) mitteilte. Besonders Beobachtungen aus Brasilien deuteten darauf hin, dass sich bereits von einer Covid-19-Erkrankung Genesene erneut infizieren können. Damit könnte aber auch die Wirksamkeit von Impfstoffen und Antikörpertherapien durch diese Art der Varianten eingeschränkt sein, vermutet Ciesek.

Curevac-Impfstoff: Wirksamkeit gegen Mutationen unklar

Unklar ist bisher, ob der Impfstoff des Tübinger Unternehmen Curevac gegen die Varianten helfen wird. Auch Curevac nutzt die neue mRNA-Technik, war aber mit den klinischen Tests nicht so schnell wie der Mainzer Konkurrent. Ende September 2020 war eine Phase-2a-Studie in Peru und Panama begonnen worden. Dort wurden auch ältere Erwachsene und Personen aus Regionen mit hoher Inzidenz von Covid-19-Infek­tionen geimpft. Inzwischen konnte das Unternehmen belegen, dass geimpfte Rhesusaffen vor dem Virus geschützt waren. Womöglich ist der Schutz von Curevac aufgrund der mRNA-Technik so umfassend wie bei Biontech und Moderna. Klar ist das bisher allerdings nicht.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt ist die Informationslage sehr unübersichtlich. Das Paul-Ehrlich-Institut ( PEI) in Langen veröffentlicht Daten zu Eigenheiten und Wirksamkeiten der Impfstoffe erst, wenn diese in Deutschland zugelassen sind. „Spekulationen, wie viele Impfstoffe im Juli zugelassen sein könnten, sind nicht möglich“, sagt PEI-Sprecherin Susanne Stöcker. „Das hängt von den Ergebnissen der klinischen Prüfungen und den Bewertungsverfahren ab.“

Laut der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) befinden sich derzeit 64 Impfstoffe bereits in der Phase der klinischen Entwicklung, nicht weniger als 177 seien in Vorbereitung. Auch die WHO ist selbst nicht immer im Bilde über die Wirksamkeit der Stoffe. Am 15. Januar rief die Gesundheitsorganisation auch angesichts der Varianten die Hersteller dringend auf, Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit ihrer Impfstoffe zur Verfügung zu stellen. „Das Fehlen solcher Daten ist ein Hindernis für die rechtzeitige und gerechte Bereitstellung von Impfstoffen auf einer globalen Ebene“, so das Notfallkomitee der WHO.

Von Rüdiger braun