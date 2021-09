Potsdam

Ein DANKE! in Großbuchstaben und mit Ausrufezeichen ist seit Mittwoch auf der Website der Crowdfunding-Aktion afd-muell.de zu finden. Das Ziel der Spendensammlung, die noch bis zum 5. Oktober läuft, wurde erreicht, etwas mehr als 5900 Menschen haben gemeinsam die 100.000-Euro-Schallmauer durchbrochen. Mit dem Geld will sich das Zentrum für Politische Schönheit gegen juristische Angriffe der AfD verteidigen. Denn die Partei ist – aus ihrer Sicht völlig verständlich – stinksauer auf das ZPS.

Das ZPS hatte den „Flyerservice Hahn“ gegründet und mit dieser fingierten Firma die AfD hereingelegt. Der vermeintliche Dienstleister für die Verteilung von Werbezetteln und -Broschüren machte nach eigenen Angaben „ allen AfD-Verbänden in der Republik ein Angebot, das sie nicht ablehnen können – und akquirierte Aufträge in Millionenhöhe.“

Fünf Millionen Flyer der AfD blieben unverteilt

Demnach buchten „85 faule Orts-, Kreis- und Landesverbände der AfD“ den Flyerservice und lieferten ihr Werbematerial dort ab. Unterm Strich seien fünf Millionen Flyer mit einem Gesamtgewicht von 72 Tonnen „dem Wahlkampf entzogen“ und in Altpapier-Containern entsorgt worden.

Dass es sich beim Flyerservice Hahn um eine dubiose Klitsche (oder das Werk von linken Aktionskünstlern) handelt, hätten die Rechtspopulisten durchaus bemerken können. Hahn firmiert handelsrechtlich als GmbH ohne Adresse, Handelsregistereintrag oder Steuernummer.

Verdacht schöpfte in der AfD aber niemand – die Hahnschen Dumpingpreise waren offenbar unwiderstehlich. Das ZPS schreibt dazu: „Warum sollte eine Superpartei und echte Alternative ihre Flyer auch selbst verteilen wollen wie diese ganzen Trottel von den Altparteien?“

In Brandenburg holt die AfD 18,1 Prozent – zu wenig, findet der Fraktionschef

In Brandenburg war die AfD bei der Bundestagswahl am Sonntag mit 18,1 Prozent zweistärkste Kraft hinter der SPD geworden, hatte aber – im Gegensatz zu den Landesverbänden in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt – kein Direktmandat gewonnen.

Fraktionschef Hans-Christoph Berndt äußerte sich unzufrieden über das Abschneiden der Partei in Brandenburg. „Ich glaube, wir haben keinen optimalen Wahlkampf geführt. Wir müssen uns Gedanken machen über die Professionalität und unser Auftreten.“

Zu einer professionellen Kampagne gehört unter anderem, dass Flyer an die Wählerin und den Wähler gebracht und nicht in die Tonne gekloppt werden.

Von Thorsten Keller