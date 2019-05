Potsdam

Dem aktuellen DAK-Gesundheitsreport „ Sucht 4.0“ zufolge haben 82.000 Arbeitnehmer in Brandenburg einen riskanten Alkoholkonsum, hieß es. Damit sei jeder zwölfte Arbeitnehmer betroffen. Die hohe Zahl der Betroffenen sei alarmierend, teilte die Krankenkasse DAK Gesundheit am Dienstag in Potsdam mit. Betroffene seien häufig unkonzentrierter im Job oder kämen zu spät.

Die Ergebnisse der repräsentativen Studie zeigten, dass eine breite gesellschaftliche Debatte zur Suchtproblematik notwendig sei. Erstmals sei in der Studie auch das Thema Computerspielsucht in der Arbeitswelt untersucht worden. Dabei sei festgestellt worden, dass rund 48.000 Erwerbstätige in Brandenburg ein riskantes Nutzungsverhalten aufwiesen. Die am weitesten verbreitete Sucht, die auch die Arbeitswelt betrifft, sei das Rauchen von Zigaretten.

Der Krankenstand der Betroffenen mit einer sogenannten Substanzstörung sei mit 8,3 Prozent fast doppelt so hoch wie bei anderen Beschäftigten, hieß es weiter. Sie fehlten jedoch nicht nur im Job, weil sie wegen ihrer Suchtproblematik krankgeschrieben werden, sondern hätten in allen Diagnosegruppen mehr Fehltage. Besonders deutlich sei der Unterschied bei psychischen Leiden mit dreimal so vielen Fehltagen. Auch bei Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenschmerzen und Atemwegserkrankungen liege die Zahl der Fehltage deutlich höher.

Insgesamt gibt es der Studie zufolge unter den Erwerbstätigen in Brandenburg 159.000 abhängige Raucher, 7000 erfüllen die Kriterien einer auch als „Internet Gaming Disorder“ bezeichneten Computerspielsucht, mehr als 14.000 Erwerbstätige sind alkoholabhängig. Ein Großteil der direkten Krankmeldungen bei Suchtproblemen, 73 Prozent, sei in Brandenburg auf Alkohol zurückzuführen.

Der Studie zufolge haben 8,3 Prozent der Arbeitnehmer im Bundesland einen riskanten Alkoholkonsum. Bei Männern beginnt dies den Angaben zufolge bei täglich mehr als zwei 0,3 Liter-Gläsern Bier, bei Frauen bei einem 0,3 Liter-Glas Bier pro Tag. Beim Thema Alkoholprävention fehlten auch in Brandenburg flächendeckende und wirksame Angebote. Die Krankenkasse biete deshalb nun ein neues Online-Selbsthilfeprogramm bei Alkoholproblemen an.

Für die Studie wurden den Angaben zufolge unter anderem Daten zur Arbeitsunfähigkeit von knapp 113.000 erwerbstätigen Versicherten der DAK-Gesundheit in Brandenburg durch das IGES Institut in Berlin ausgewertet.

Von MAZonline/epd