Frühere DDR-Bürgerrechtler haben für den Brandenburger Jes Möller als neuen Richter am Bundesverfassungsgericht geworben. Möller besitze als erfahrener und angesehener Jurist alle fachlichen Voraussetzungen für das hohe Amt, heißt es in einem Offenen Brief an die Ministerpräsidenten der Länder. Auch sein Werdegang sei eine Empfehlung, denn er habe für Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu einer Zeit eingestanden, als dies mit hohen Risiken verbunden gewesen sei und Bildungswege versperrt habe.

Das Vorschlagsrecht für das Richteramt hat die SPD. Es gibt mehrere Kandidaten. Eine Entscheidung ist dem Vernehmen nach noch nicht gefallen. Ob die geplante Wahl am Freitag im Bundesrat stattfinden wird, ist offen. Denkbar ist auch eine Verschiebung auf den 5. Juni.

Auch Marianne Birthler unterstützt Jes Möller

„Zum Glück war er 1990 noch jung genug, ein neues Studium zu beginnen und dann im Osten unseres Landes als Jurist dazu beizutragen, dem Rechtsstaat zu Ansehen und Wirksamkeit zu verhelfen“, heißt es in dem Brief der einstigen Mitglieder aus DDR-Bürgerrechtsgruppen weiter.

Zu den Unterzeichnern gehören die frühere Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen Marianne Birthler, die einstige Aufarbeitungsbeauftragte in Brandenburg Ulrike Poppe und ihre Nachfolgerin Maria Nooke sowie die einstigen Oppositionellen in der DDR, Freya Klier, Ralf Hirsch und Werner Schulz.

Möller bekommt im Osten breite Unterstützung – aus allen ostdeutschen Ländern. Vorgeschlagen hat ihn Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD).

