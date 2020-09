DDR: Nicht ohne Badehose in die Ostsee

Vorpommern

Nackt sein wurde in der DDR als medizinisch vorteilhaft empfohlen, die Macher der beliebten Fernsehserie „Außenseiter Spitzenreiter“ drehten 1976 am FKK-Strand und zwei Jahre später war ein Fünftel der Küste zwischen Poel und Usedom für „Baden ohne“ freigegeben. Laut FKK-Reiseführer existierten 1982 etwa 40 Nacktbadestrände, sechs Jahre später waren es etwa 60. Dabei wurde am Ende der DDR „Baden ohne“ auch an Textilstränden in der Regel toleriert.

FKK-Pionier war Ahrenshoop

Diese Entwicklung war keineswegs vorprogrammiert. Erst seit 1956 war FKK laut Anordnung vom 18. Mai offiziell im Arbeiter- und Bauernstaat erlaubt. Als Pionier des Nudistentums gilt Ahrenshoop, das wegen vieler Beschwerden aber 1954 das Nacktbaden verbot.

Seit den 1970er-Jahren war indes textilfreies Baden eine regelrechte Massenbewegung in der DDR. Doch bis dahin verlief der Weg keineswegs geradlinig, es galt, Widerstände zu überwinden, viele Bürger wollten keine Nackten allerorten sehen.

Rat des Bezirkes Rostock beriet mit Bürgern

In Vorbereitung der Badesaison vor 60 Jahren befassten sich darum der Bezirkstag und der Rat des Bezirkes Rostock mit dem „Problem des Freibadewesens“. Zum Bezirk Rostock gehörte die komplette Ostseeküste. Offenbar hatte das Nackt-Sonnen auch an nicht dafür vorgesehenen Orten zugenommen.

Abteilung Bäderwesen berief sich auf Bevölkerung

Über die aus den Debatten resultierende Verordnung berichtete die beliebte Zeitschrift „Magazin“ – allgemein bekannt wegen ihrer Aktbilder – in der Juliausgabe 1960. Das Problem sei umfassend mit „breiten Teilen der Bevölkerung beraten und dabei die Hinweise und Wünsche der Bevölkerung berücksichtigt“ worden, schrieb die Abteilung Bäderwesen auf Anfrage des „Magazin“.

Nacktsein auf Zeltplatz war nicht erlaubt

Die Bürger hätten die Einhaltung der Bestimmungen von 1956 gefordert, in der es in Paragraf 1 heißt: „Das Baden ohne Badebekleidung (Wasser-, Luft- und Sonnenbaden) an Orten, zu denen jedermann Zugang hat, ist nur gestattet, wenn diese Orte ausdrücklich von den zuständigen örtlichen Räten freigegeben und entsprechend gekennzeichnet sind oder das Baden ohne Badebekleidung von unbeteiligten Personen unter den gegebenen Umständen nicht eingesehen werden kann.“ Diesen Festlegungen müsse Geltung verschafft werden, eine Verringerung der FKK-Strände sei aber nicht vorgesehen. „Wir haben aber genau bezeichnete Plätze festgelegt, über die hinaus wir keine eigenständige Nutzung als Freibadestrand nicht zulassen werden.“

Der nächste Satz spricht Bände: „Wir weisen noch darauf hin, daß ein Umhergehen ohne Badebekleidung auf Zeltplätzen nicht zugelassen wird.“

Von Eckhard Oberdörfer