DEFA-Kameramann Erich Gusko ist tot

Potsdam/Dresden

Ende 1946 bewarb sich der 16 Jahre zuvor in Dresden geborene Erich Gusko als Kameraassistent beim Werbefilmunternehmen Boehner, das noch im selben Jahr in Volkseigentum überging. Die Firma hieß von nun an DEFA-Produktion Sachsen, ab 1949 DEFA-Studio für populärwissenschaftliche Filme. 1951, da war Gusko gerade mal 21 Jahre alt, dreht er den Film „ Dresden warnt und mahnt“. Es war eine Herzensangelegenheit, denn sechs Jahre zuvor, am 13. Februar 1945, musste er die Zerstörung seiner Heimatstadt erleben.

Erster Spielfilm: „52 Wochen sind ein Jahr“

In dem Dokumentarfilm wurde nicht nur den Untergang der Kunststadt thematisiert, sondern auch ihre Wiedergeburt. Erich Gusko konnte sich dabei filmtechnisch und -ästhetisch ausprobieren. Auch in dem 1953 gedrehten Film „Lebensnahe Kunst“, der sich mit der 3. Kunstausstellung der DDR in Dresden beschäftigte. In ihr wurden Anknüpfungspunkte von Künstlern an Traditionen aus der Zeit der Weimarer Republik angegriffen.

Erich Gusko zog 1955 von Dresden nach Potsdam. In den DEFA-Studios für Spielfilme Babelsberg fand er als Kameramann neue und herausfordernde Aufgaben. Mit dem Thema bäuerlicher Kollektivierung in der Oberlausitz in „52 Wochen sind ein Jahr“ (Regie: Richard Groschopp) begann seine Spielfilm-Arbeit.

In weit mehr als 30 Jahren drehte er als Kameramann 40 Kino- und Fernsehfilme. Seine größten Erfolge feierte er gemeinsam mit dem Regisseur Egon Günther, die mit ihren politisch-kritischen Fragen zu Diskussionen herausforderten. So „Der Dritte“, der die „Lage und Rolle der Frau in der DDR“ ansprach. Guskos Neigung zum Experimentieren kam in „Die Schlüssel“ zum Ausdruck. Der Film lebt von freien Improvisationen als besonderes Stilmittel. In DEFA-Filmen war dies ein Novum. Gusko führte auch die Kamera in der Verfilmung von Thomas Manns Roman „Lotte in Weimar“ mit Lilli Palmer.

Ausdrucksstarke und stimmungsvoll-poetische Bildsprache

„Das Kaninchen bin ich“ aus dem Jahr 1965 wurde vielleicht die bekannteste Arbeit des Künstlers. Den Film ereilte von den SED-Oberen ein Verbot für öffentliche Vorführungen. Er passte nicht mit dem propagierten sozialistischen Menschenbild zusammen. Maetzig und Gusko erzählten von einer jungen Frau, die mit der DDR-Justiz in Konflikt gerät, weil ihr Bruder wegen „staatsgefährdender Hetze“ in Haft ist. Erst 1990 kam der Film in die Kinos.

Gusko versuchte mit seiner Kamera stets eine ausdrucksstarke und stimmungsvoll-poetische Bildsprache zu finden, die dem Thema adäquat war und nie zu eine Verallgemeinerung führte. Sie hat vielen DEFA-Filmen eine wunderbare künstlerische Qualität verliehen, die noch heute gültig ist.

Erich Gusko starb am 10. Oktober mit 90 Jahren in Potsdam. Er wird auf dem Inneren Friedhof in Dresden-Briesnitz im engsten Familienkreis beigesetzt.

Von Klaus Büstrin