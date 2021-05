Potsdam

Im Fall des mutmaßlichen DHL-Erpressers vernehmen die Brandenburger Sicherheitsbehörden einen Verdächtigen. Nach MAZ-Informationen hat sich der mutmaßliche Täter selbst offenbart. Im Laufe des Mittwochnachmittag ist der Verdächtige von der Staatsanwaltschaft Potsdam vernommen worden.

Ausschlaggebend dürfte der seit gut drei Wochen erhöhte Fahndungsdruck sein, denn die Staatsanwaltschaft hatte zu diesem Zeitpunkt ein Foto eines Verdächtigen veröffentlicht. Daraufhin hatte es zahlreiche Hinweise gegeben. Es sollen vielversprechende Spuren darunter gewesen sein.

Präsidiumssprecher bestätigt Vernehmung

Torsten Herbst, Sprecher des Potsdamer Polizeipräsidiums, bestätigte auf MAZ-Anfrage: „In Bezug zum Verfahren der Erpressung zum Nachteil eines großen deutschen Paketdienstleisters hat sich in den Mittagsstunden eine Person bei der Staatsanwaltschaft Potsdam gemeldet.

Derzeit werden die Angaben der Person durch die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt überprüft“, so Herbst. Details könnten wegen laufender Ermittlungen keine genannt werden.

Mehrere Paketbomben gebastelt

Der Täter soll zwischen November 2017 und April 2018 in Frankfurt (Oder), Potsdam und Berlin Paketbomben per DHL verschickt haben, um damit den Paketdienstleister zu erpressen. Eines der Pakete war am 1. Dezember 2017 in einer Potsdamer Apotheke zugestellt worden. Darin lag ein als QR-Code verschlüsseltes Schreiben, das von der DHL eine Millionensumme in der Kryptowährung Bitcoin forderte. Der Sprengsatz wurde entschärft, Teile des benachbarten Weihnachtsmarkts mussten seinerzeit geräumt werden.

Potsdamer Weihnachtsmarkt geräumt

Vor einem Monat veröffentlichte das LKA Brandenburg ein Fahndungsfoto des mutmaßlichen Erpressers, das nun offenbar zur Ergreifung des Mannes geführt hat. Die Aufnahme vom 22. Oktober 2020 stammt von einem Geldautomaten in einem Spätkauf Berlin-Friedrichshain, der auf die Kryptowährung Bitcoin spezialisiert ist.

Das Fahndungsfoto führte bereits nach einer Woche zu Dutzenden Hinweisen. Die Ermittlunsbehörden ließen mehr als 1000 Plakate mit dem Foto in den Tatstädten Berlin, Frankfurt (Oder) und Potsdam aushängen. Die Fahnder hatten für wertvolle Hinweise eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgeschrieben.

Mehr als 1000 Hinweise ausgewertet

Das LKA Brandenburg ermittelt wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie der schweren räuberischen Erpressung. Die Sonderkommission „Quer“ wertete laut Polizei bislang mehr als 1000 Spuren und Hinweise aus.

Zwischenzeitlich standen die Ermittlungen vor der Einstellung. Der Fall galt vor anderthalb Jahren nach den 1000 Hinweisen, die keine konkrete Spur ergeben hatten, als „ausermittelt“.

Von Ulrich Wangemann