In allen Teilen des Landes sitzen Menschen an ihren Nähmaschinen und fertigen behelfsmäßige Schutzmasken. In manchen Bundesländern und Städten sind sie bereits verpflichtender Teil des öffentlichen Lebens – und damit ein Teil der Mode. Die MAZ sucht die stylischsten, kreativsten und schönsten Behelfsmasken des Landes.