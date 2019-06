Potsdam

Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost ruft dringend zur Blutspende auf. „Anhaltend hohe Temperaturen haben aktuell zu einem massiven Einbruch der Spenderzahlen geführt“, teilt der Dienst mit. Hinzu kommen die Sommerferien in Berlin und Brandenburg, die jedes Jahr die Zahl der Spender zurückgehen lassen.

Blut ist nur sehr begrenzt haltbar. Blutplättchen, die beispielsweise für die Behandlung von Tumorerkrankungen benötigt werden, sind nur vier Tage einsetzbar. „Die aktuelle Situation stellt für die Patientenversorgung eine ernsthafte Bedrohung dar“, sagt die Sprecherin des DRK-Blutspendedienstes Nordost, Kerstin Schweiger.

Spenden ist auch in der Hitze unbedenklich

An jedem Werktag benötigt der Dienst Nord-Ost in seinem Versorgungsgebiet 1750 Blutspenden, um den Bedarf von Kliniken zu decken. Auch bei großer Hitze sind Blutspenden unbedenklich. Spender sollten lediglich darauf achten, vor und nach der Spende genug zu trinken. Außerdem sollten längere Aufenthalte in der Sonne und Anstrengung direkt nach einer Blutspende vermieden werden.

Auf der Webseite blutspende-nordost.de finden Interessierte passende Termine. In Potsdam selbst kann im Klinikum Ernst-von-Bergmann praktisch an jedem Werktag gespendet werden. Ansonsten finden sich in ganz Brandenburg innerhalb eines Umkreises von zehn bis 15 Kilometer mindestens zwei Termine in der Woche.

Von Rüdiger Braun