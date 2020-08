DRK gibt Tipps: Diese Baderegeln sollten Sie beachten

Potsdam

Spätestens wenn das Thermometer weit über die 30-Grad-Marke klettert, ist zur Abkühlung ungefähr jedes Mittel recht. In einem wasserreichen Bundesland wie Brandenburg liegt wenig näher, als ein Sprung ins – vergleichsweise – kühle Nass. Badestellen, Strand- und Freibäder eignen sich dafür gleichermaßen. Allerdings rät das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zur Vorsicht und gibt Tipps, wie das Bad tatsächlich zum Vergnügen wird.

Tipp 1: Die Wassertemperatur checken

Ist der Körper so richtig aufgeheizt, empfiehlt es sich, nicht direkt ins Wasser zu springen. „Kühle dich vorher ab!“, rät das DRK. Eine Dusche im Freibad ist ebenso hilfreich wie ein langsames Einsteigen in den See. Ein grundsätzlicher Tipp: Wassertemperatur checken, um nicht vom unerwartet kaltem Wasser überrascht zu werden.

Tipp 2: Nicht mit vollem Magen ins Wasser

Vermutlich kennen Sie diese Regel schon seit ihrer Kindheit, weil auch Eltern sie gern dem Nachwuchs mit auf den Weg geben: Nicht unmittelbar nach dem Essen ins Wasser gehen! Gönnen Sie dem Körper stattdessen ein wenig Ruhe zum Verdauen – und stürzen sich anschließend wieder in die Fluten.

Tipp 3: Nicht vom Beckenrand springen

Ja, auch das wissen Sie sicher längst, aber wir meines es hier im übertragenen Sinne. „Springe nie in unbekanntes oder trübes Gewässer“, rät das Rote Kreuz. Untiefen, Steine oder im Wasser versenkter Schrott können zu schweren Verletzungen führen, die das Badevergnügen zum Debakel werden lassen. Deshalb lieber einmal weniger springen, aber dafür entspannt – und gesund – baden.

Übrigens: Auch bei Wasserpflanzen, an Wehren oder Strudeln sollten Sie vorsichtig sein und lieber einen anderen Badeort wählen.

Tipp 4: Bei Gewitter raus aus dem Wasser

Zugegeben, wenn die Sonne so richtig knallt, ist beim Baden auch Regen angenehm. Aber Vorsicht: Wenn der Regen nicht in Gewitter umschlägt, ist es höchste Zeit, das Wasser zu verlassen. Das DRK rät auch bei Sturm und Gischt zum Rückzug. Auch Warnhinweise, Begrenzungen, Absperrungen und Bojen sollten stets beachtet werden.

Tipp 5: Badespaß bei klarem Kopf

Unter Alkohol-, Medikamenten- oder Drogeneinfluss hat man im Wasser nichts zu suchen. Zur Orientierung im kühlen Nass ist es wichtig, bei klarem Verstand zu sein. Übrigens: Auch Müdigkeit ist beim Baden kein guter Begleiter. Sie ahnen es – auch hier geht es um den klaren Verstand.

