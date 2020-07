Potsdam

In Brandenburg werden die Blutreserven knapp – und zwar in diesem Sommer besonders heftig. Der für das Land Brandenburg zuständige DRK-Blutspendedienst Nord-Ost warnt eindringlich vor einem Versorgungsengpass. Denn einerseits gibt es wegen der Urlaubszeit weniger Spender. Andererseits haben die Krankenhäuser nach dem Corona-Lockdown wieder ihre Kapazitäten auf den Normalstationen hochgefahren und damit begonnen, verschobene Operationen nachzuholen.

„Aktuell fehlt es an ausreichend Blutspenden über alle Blutgruppen hinweg, insbesondere aber bei den Blutgruppen Null Rhesus positiv und Null Rhesus negativ“, erläutert DRK-Sprecherin Kerstin Schweiger. Etwas günstiger sieht es noch bei den Vorräten der Blutgruppen AB, Rhesus positiv, und AB, Rhesus negativ aus. Aber auch hier gibt es keine grundsätzliche Entspannung.

Bedarf schoss ab Mai in die Höhe

„Durch die kurze Haltbarkeit bestimmter Blutbestandteile wird regelmäßig Nachschub benötigt“, erläutert Schweiger. Blutbestandteile wie die Blutplättchen seien zum Beispiel höchsten fünf Tage lang haltbar. Dabei ist laut DRK gerade jetzt der Bedarf in den Kliniken nach Blutprodukten hoch.

So sei er schon nach den ersten Lockerungen der Pandemie-Vorschriften ab Mitte Mai in die Höhe geschossen. Letztlich könne der DRK die Anfragen nur durch aktuelle Spenden befriedigen, so Schweiger. Normalerweise gebe es einen Vorrat an Blutprodukten für fünf Tage, derzeit reichten sie nur einen Tag.

Diese Beobachtung wird von den Kliniken in Brandenburg bestätigt. Besorgt ist zum Beispiel der Ärztliche Direktor des Klinikums Brandenburg/Havel, Mathias Sprenger: „Am Klinikum erleben wir seit Wochen schon die Knappheit an Blutkonserven und Erythrozytenkonzentraten. Besonders knapp ist Blutgruppe 0.“ Mitunter könne das DRK tagelang nur eingeschränkt liefern. Deshalb seien sogar schon manche Operationen zur Sicherheit erneut verschoben worden.

Mangel bei Blutgruppe 0

Den hohen Mangel an Blutkonserven der beiden Blutgruppen 0 kennen auch die Ruppiner Kliniken in Neuruppin ( Ostprignitz-Ruppin). „Sie werden zum Beispiel bei OPs und in der Chemotherapie eingesetzt“, so Sprecherin Verena Clasen. Aber eben diese OPs hätten in Neuruppin in den letzten Monaten stark zugenommen.

„Wir haben tatsächlich eine deutliche Steigerung unsere OP-Zahlen verglichen mit Juli 2019“, sagt Clasen. Jetzt würden an den Ruppiner Kliniken alle nicht so dringlichen Eingriffe nachgeholt, die in der Hochzeit der Pandemie aufgeschoben worden waren. Die Situation mit den Blutkonserven sei deshalb „schwierig, aber handhabbar“, so Clasen.

Für das Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum teilt Charlotte Kunst mit, dass zwar auch schon während der Pandemie notwendige Operationen wie etwa die Entfernung von Tumoren durchgeführt worden seien, allerdings operierte man in Cottbus im Vergleich zum April 2020 schon im Juni um etwa 80 Prozent mehr. „Wir liegen somit fast im Bereich des Vorjahres“, sagt Kunst.

Etwas anders ist die Lage am Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam. Das Klinikum stand teilweise in der Hochzeit der Pandemie unter Quarantäne und wird erst ab der zweiten Augustwoche wieder im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen geöffnet sein. Die Bettenkapazität wird sich um etwa 20 Prozent reduzieren. „Diese Bettenreduktion wirkt sich auch auf die OP-Kapazitäten aus, so dass wir noch nicht auf dem Vorjahresniveau angekommen sind“, teilt Sprecherin Damaris Hunsmann mit. Daher habe man aktuell auch ausreichend Blutkonserven.

Dringender Aufruf des Roten Kreuzes

Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost bittet dennoch Spendefähige, schnell einen Termin für eine Blutspende online zu buchen, zumal auch viele der sonst üblichen Spendetermine bei Firmen ausgefallen seien. Der weitere Bedarf könne nur gedeckt werden, wenn alle geplanten Termine tatsächlich gebucht würden, sagt Schweiger. Die Mangelsituation werde noch einige Zeit andauern und sei mit einer spontanen Spendewelle alleine nicht zu bewältigen.

Die Spende werde in Coronazeiten anders ablaufen als üblich: Der Zugang zu den Spendezentren ist reglementiert. So müssen die Termine zuvor online gebucht sein. Spontan gibt es keinen Zugang. Vor Ort selbst wird Fieber gemessen und desinfiziert und alle – auch die Spender –müssen eine Maske tragen. Wer irgendwelche Erkältungssymptome hat, darf nicht zur Spende.

Ein Test auf das Sars-CoV-2-Virus finde vor der Blutspende übrigens nicht statt. Laut dem Berliner Robert-Koch-Institut ( RKI) ist es bei symptomlosen Personen im Blut nicht nachweisbar. Eine Übertragung mittels Blut sei demnach auch kaum anzunehmen, so der Blutspendedienst.

Von Rüdiger Braun