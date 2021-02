Potsdam

Berlin ist im aktuellen Winter das Bundesland mit dem wenigsten Regen (und Schnee) gewesen. Mit rund 95 Litern pro Quadratmeter lag die Niederschlagsmenge deutlich unter dem vieljährigen Mittel von 131 Litern/Quadratmeter. Das geht aus der vorläufigen Bilanz für die Monate Dezember, Januar und Februar des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor – die für die letzten drei Tage im Februar verwendeten Daten basieren auf Prognosen. Deutschlandweit wurden im Schnitt knapp 180 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen.

Bei Sonnenstunden und der Durchschnittstemperatur lag die Hauptstadt in diesem Winter über den Soll-Werten. Rund 170 Stunden schien die Sonne - 23 Stunden mehr als im langjährigen Mittel.

Mit einem Temperaturdurchschnitt von 1,9 Grad und damit 1,4 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode (1961 bis 1990) war es deutlich zu warm. Anfang Februar sorgte eine extrem seltene Grenzwetterlage für Schnee und Eis im Norden und Osten, während im Süden milde Temperaturen herrschten.

Minus 20,2 Grad an zwei Messstellen im Spreewald

Brandenburg gehörte laut DWD mit einer Durchschnittstemperatur von 1,3 Grad zu den kälteren Bundesländern. Doberlug-Kirchhain und Lübben-Blumenfelde, beide im Spreewald, verzeichneten am Morgen des 15. Februar jeweils -20,2 Grad. Mit 105 Liter/Quadratmeter war Brandenburg das zweittrockenste Bundesland. Die Sonne zeigte sich hier annähernd 175 Stunden, das waren 26 Stunden über Soll.

Bereits zum zehnten Mal in Folge verzeichneten die Meteorologen bundesweit einen zu warmen Winter. Demnach lag der Temperaturdurchschnitt bei 1,8 Grad und damit um 1,6 Grad über dem Sollwert. Im Vergleich zur aktuellen Vergleichsperiode 1991 bis 2020 betrug die Abweichung immer noch 0,4 Grad, hieß es.

An sechs 6 Tagen in Folge stieg das Thermometer im Februar in Deutschland auf über 20 Grad. Das gab es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 in einem Winter noch nie. „Es gab schon mehrmals drei Tage hintereinander, zuletzt 2019“, sagte ein DWD-Sprecher. „Nun hat sich das auf Anhieb verdoppelt - da zeigt sich ganz deutlich die Klima-Erwärmung.“

