Dänemark: Urlauber mit Ferienhaus-Vertrag sollen einreisen dürfen

Neue Hoffnung für Dänemark-Sommerurlauber: Am Freitag, 29. Mai, will die Regierung in Kopenhagen eine Plan „für eine kontrollierte und schrittweise Wiedereröffnung des Sommertourismus“ vorlegen. Das hat Ministerpräsidentin Mette Frederiksen angekündigt.

Einreise mit Ferienhaus-Mietnachweis?

Der Ankündigung der Regierungschefin waren fast zwölfstündige Verhandlungen mit den Spitzen der Parlamentsparteien im dänischen Folketing vorausgegangen. Ursprünglich sollte der Plan erst im Juni vorliegen. Man wolle der Tourismusbranche aber mehr Sicherheit geben, heißt es in Kopenhagen. Die Einreise könnte womöglich erfolgen, wenn die Touristen an der Grenze einen Mietnachweis für ein Ferienhaus oder ein Hotel vorlegen. Die Deutschen gelten in Dänemark gerade beim Urlaub im Ferienhaus als größte und somit wichtigste Kundengruppe.

Dänemark hatte seine Grenzen am 14. März wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Ausländer durften nur noch mit triftigem Grund einreisen. Ab Montag, 25. Mai, gehört für Bürger mit festem Wohnsitz in Deutschland oder Skandinavien dazu jetzt allerdings auch ein Besuch bei einem festen Freund oder einer festen Freundin in Dänemark, bei Großeltern oder bei Geschäftspartnern, beschloss die Regierung in Kopenhagen. Und: Auch Besitzer eines Sommerhauses in Dänemark dürfen ab dann wieder einreisen.

Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther hatte sich zuletzt im Bund immer wieder für die schrittweise Öffnung der Grenze zu Dänemark von deutscher Seite aus eingesetzt. Ab dem 15. Juni sollen die Kontrollen dort jetzt wieder entfallen.

Dänemark lockert schrittweise die Corona-Beschränkungen

Die Grenzschließungen zählten zu den strikten dänischen Maßnahmen im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Zuletzt hat sich die Coronalage im Nachbarland deutlich verbessert, weshalb zum Beispiel Schüler bis zur zehnten Klasse wieder unterrichtet werden und Geschäfte, Restaurants und Cafés wieder offen sind. Auch Museen, Theater, Kinos, Zoos und Aquarien dürfen ihre Pforten ab sofort wieder öffnen. Am 27. Mai sollen zudem noch weitere Lockerungen verkündet werden.

Ganz generell sehr er „gute Chancen, dass die Menschen im Sommer in ihre liebsten europäischen Urlaubsregionen reisen können“, sagt auch der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß ( CDU). SPD-Außenminister Heiko Maas war nach ersten Beratungen mit den Nachbar- und Urlaubsländern zuversichtlich, die bestehende Reisewarnung zumindest für die EU nach dem 14. Juni wieder aufheben zu können. Man sei diesem Ziel „ein gutes Stück näher gekommen“.

So machen es die skandinavischen Staaten und Finnland

Die Einreise nach Schweden ist für EU-Bürger derweil nach wie vor möglich – allerdings vorläufig nur per Fähre etwa von Travemünde oder Warnemünde aus. Aus einem Norwegen-Urlaub dürfte allerdings absehbar nichts werden. Bislang gilt, dass das Land seine Grenzen bis zum 20. August geschlossen halten will. Auch die Fährverbindung etwa mit der Colorline ist derzeit eingestellt. Ob danach noch Urlauber einreisen dürfen, soll bis zum 20. Juli geklärt werden. Die Grenzen Finnlands sind absehbar noch mindestens bis zum 14. Juni für Touristen geschlossen.

