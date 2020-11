Potsdam/Berlin

Eigentlich dreht Dagmar Ziegler politisch ihre letzten Runden. Ihrem Unterbezirk in der Prignitz sagte die SPD-Politikerin vor wenigen Tagen auf einem Parteitag in Perleberg lebe wohl – dort bei ihrem „letzten Auftritt“, wie sie betonte. Schon seit knapp einem Jahr ist bekannt, dass die 60-Jährige zur Bundestagswahl im Herbst 2021 nicht noch einmal antreten und sich in den politischen Ruhestand zurückziehen wolle. Ziegler hatte eine Firma gegründet und will als „Beraterin“ tätig sein, wie für Unternehmen. Die Arbeit im Bundestag, wo sie eine von fünf parlamentarischen Geschäftsführern ist, wollte sie ruhig auslaufen laufen.

Doch dann kam der Anruf ihres Fraktionschefs im Bundestag, Ralf Mützenich. Er schlug ihr vor, die Nachfolge des am 25. Oktober überraschend verstorbenen Thomas Oppermann zu übernehmen und Vize-Präsidentin des Bundestags zu werden. „Das hat mich überrascht“, sagte Ziegler der MAZ, aber auch erfreut. „Das wäre eine riesengroße Ehre, ich bin über den Vorschlag sehr glücklich“, sagte die frühere brandenburgische Finanz- und spätere Sozialministerin zwischen 2000 und 2009 in den Kabinetten von Manfred Stolpe und Matthias Platzeck.

Mögliche Gegenkandidatin ist Ulla Schmidt

Allerdings muss darüber noch die Bundestagsfraktion entscheiden und anschließend der Bundestag. Wie zu vernehmen war, haben Abgeordnete aus Nordrhein-Westfalen einen anderen Plan. Sie wollen die Aachener Abgeordnete und frühere Bundesministerin Ulla Schmidt für den Posten nominieren. Schmidt war bereits von 2013 bis 2017 Vizepräsidentin des Bundestages.

Hinter Ziegler steht aber die Fraktionsspitze. Aus Sicht von Ziegler ist ihre Bewerbung auch ein Zeichen, dass Ostdeutsche auch in Führungspositionen des Landes kommen können. „Das wäre ein Zeichen auch für Ostdeutschland“, meinte sie. Sie würde gern im Jahr bis zur Bundestagswahl im Osten die Vorteile des Parlamentarismus den Menschen erläutern und sie aufrufen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

An ihrem Ausstieg aus der Politik würde die neue Position nichts ändern, sagt sie. „Die nächste Bundestagswahl ist das Ende meiner politischen Karriere.“

Von denen, die sie vorgeschlagen haben, wird sie in höchsten Tönen gelobt. Dagmar Ziegler sei eine Genossin mit einem beispielhaften Lebensweg aus einem ostdeutschen Bundesland, schrieb in einem Brief Fraktionschef Mützenich an die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion.

Lob von Fraktionschef Mützenich

Sie sei eine „eine gute Botschafterin für eine mutige und engagierte Zivilgesellschaft in den ostdeutschen Bundesländern“. Und weiter: „Die SPD würde sich im 30. Jahr der deutschen Einheit öffentlich noch stärker zu ihrer gesamtdeutschen Verantwortung bekennen und an die sozialdemokratische Gründungszeit des wiedervereinigten Deutschlands anknüpfen.“ Er erhofft sich ein öffentliches Signal für die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern im kommenden Jahr.

Brandenburgs SPD-Fraktionschef Erik Stohn begrüßte die Kandidatur und sagte, Ziegler sei eine verdiente, profilierte, durchsetzungsstarke Frau.

Ziegler gehört in der SPD zum konservativen „Seeheimer Kreis“ und ist dort Sprecherin. Der Kreis hat insgesamt drei Sprecher. Sie stammt aus der Stadt Lenzen in der Prignitz, wo sie 1990 die SPD mit gründete. „Mein Opa war auch Sozialdemokrat“, erzählt sie und war 1946 als SPD-Mitglied „zwangsvereinigt“ worden.

Kritikerin von Rot-Rot in Brandenburg

Sie war dort von 1993 bis 1998 Bürgermeisterin im Ehrenamt. Im Landtag von Brandenburg saß sie von 1994 bis 2009. Dann wechselte sie in den Bundestag und holte bei der Wahl ein Direktmandat im Wahlkreis in der Prignitz. Den Wechsel ihrer Partei in Brandenburg in eine rot-rote Koalition mit den Linken sah sie damals kritisch. Diese Koalition gab unter Matthias Platzeck und später Dietmar Woidke bis 2019.

In der DDR machte sie eine Berufsausbildung mit Abitur zur Finanzkauffrau, dann studierte sie Finanzwirtschaft an der Humboldt-Universität. Anschließend arbeitete sie bei der Staatsbank der DDR und anschließend in einer LPG in Lenzen.

Wenn für Ziegler alles gut geht, soll ihren Posten als parlamentarische Geschäftsführerin die saarländische SPD-Abgeordnete Josephine Ortleb übernehmen. Das ist zumindest der Vorschlag von Mützenich.

Von Igor Göldner